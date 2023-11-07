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Начинается видеотрансляцию программы «Беседка» о снижении рисков и предотвращении угроз безопасности в транспортной сфере

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - заместитель начальника МТУ Ространснадзора по СЗФО (Великий Новгород — Псков) Игорь Сильченков. Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о снижении рисков и предотвращении угроз безопасности в транспортной сфере.

Что такое Ространснадзор, с какой целью это ведомство было создано, чем занимается и какими полномочиями обладает? Каковы принципы работы Ространснадзора? Об этом и многом другом — в эфире.

Трансляция завершена.