АвтоМир / Официально

Ространснадзор заявил о снижении аварийности на всех видах транспорта

Число погибших в авариях на воздушном транспорте в России в 2023 году стало одним из самых низких показателей за последние годы, сообщил глава Ространснадзора Виктор Басаргин.

Встречу с ним проводил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Главное, сегодня идет снижение по погибшим в автомобильных авариях, в целом на 16%. По отдельным видам транспорта тоже. В частности, по воздушному транспорту на 30% идет снижение. Это один из лучших показателей за последние годы», - сообщил Басаргин.

Он добавил, что идет и снижение тяжести происшествий, повышается технологическая надежность транспорта, пишет РИА Новости.

«На этом фоне повышается безопасность транспорта», - отметил глава Ространснадзора.

Все это, резюмировал он, достигается в том числе за счет того, что ведомство проводит надзорные мероприятия. «Хотя должен отметить, что по сравнению с 2021 годом мы в 30 с лишним раз сократили количество проверочных мероприятий», - добавил он.