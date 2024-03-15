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Правила проведения экзамена на водительские права изменят с 1 апреля

Изменения в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений вносятся с 1 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Федеральным законом вводятся ограничения, связанные с управлением транспортными средствами на основании иностранных водительских удостоверений, изменяется порядок выдачи российских национальных водительских удостоверений, уточняются вопросы допуска к управлению автобусами и составами транспортных средств.

Изменятся правила допуска к экзаменам. К нему не будут допущены граждане, подвергнутые административному наказанию за езду в состоянии опьянения, не выполнившие условия возврата водительского удостоверения по истечении срока лишения и лишенные права на управление транспортным средством.

Одновременно вносятся дополнения в порядок выдачи заключений о соответствии учебно-материальной базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий.