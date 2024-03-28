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Почти 250 млн рублей штрафов заплатили за год нарушители ПДД в Псковской области

249 млн 732 тысячи 135,9 рубля штрафов (с учетом 50% скидки) взыскали в Псковской области в 2023 году за совершение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников в своем отчете перед областным Собранием депутатов на сессии 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Алексей Овсянников отметил, что 720 889 правонарушений (90,3%) удалось выявить с помощью системы автоматической фото- и видеофиксации.

В течение года установили 1 604 водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Количество ДТП, которые совершены водителями в нетрезвом состоянии, сократились на 10,3%, с 97 в 2022 году до 87 ДТП в 2023 году.