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В майские праздники обостряется обстановка на дорогах — псковская Госавтоинспекция

В дни майских праздников обостряется обстановка на дорогах, увеличивается интенсивность дорожного движения на загородных трассах. С наступлением тепла открывается «дачный сезон», многие выезжают за пределы города, что приводит к заторовым ситуациям на выездах из города. Об этом жителям Псковской области напомнили в управлении Госавтоинспекции УМВД России региону.

«Выехав за пределы города, водители пытаются "восполнить" упущенное время за счет увеличения скорости. Помните, что желание "успеть как можно быстрее" может привести к потере близких людей и повлечь необратимые последствия на дороге», - подчеркнули в ведомстве.

За период с 1 по 10 мая 2023 года на дорогах региона было зафиксировано 22 ДТП с пострадавшими, в результате которых 3 человека погибли, 27 (в том числе 6 несовершеннолетних) получили травмы различной степени тяжести. В Госавтоинспекции отметили, что 8 ДТП совершено водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

Основным видом происшествий в указанный период были столкновения (10 ДТП, 2 человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести). Основные причины совершения данных ДТП - несоблюдение очередности проезда и несоответствие скорости конкретным условиям движения.

«Уважаемые водители, исключите факты управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и строго соблюдайте скоростной режим, а перед началом обгона убедитесь в том, что на данном участке дороги такой маневр разрешен и будет безопасен. Уважаемые пешеходы, переходите проезжую часть улицы только полностью убедившись в безопасности перехода. Не забывайте о собственной безопасности!» - призвали в ведомстве.

Родителей в преддверии выходных просят напомнить своим детям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, о том, что при переходе проезжей части даже по пешеходному переходу следует быть предельно внимательными и осторожными. Не стоит разрешать детям пользоваться мобильными телефонами и наушниками при переходе проезжей части. Если планируется поездка с ребёнком, то в обязательном порядке нужно обеспечить его безопасность в транспорте, используя детское удерживающие устройство.

«Госавтоинспекция в очередной раз акцентирует внимание на том, что безопасность каждого участника дорожного движения, прежде всего, зависит от самого человека, его понимания необходимости правильного выбора поведения на дороге и желания соблюдать нормы дорожной безопасности. Помните, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям», - заключили в ведомстве.