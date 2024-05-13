АвтоМир / Официально

Правительство поддержало проект по увеличению страхового возмещения ОСАГО

Кабмин поддержал законопроект, который увеличивает страховое возмещение в рамках ОСАГО со 100 до 200 тысяч рублей, в случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции.

Законопроект поступил в Госдуму в июле 2023 года от депутатов фракции «Новые люди».

«Законопроектом предлагается увеличить со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей размер страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции в рамках обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее - ОСАГО) ... правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний», - следует из проекта заключения правительства.

Отмечается, что реализация предлагаемых положений должна сопровождаться расширением доступа страховщиков, осуществляющих ОСАГО, к документам и информации, связанным с наступлением страхового случая и необходимым для решения вопроса об осуществлении страхового возмещения.

«Оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции несет в себе повышенный риск совершения мошеннических действий в отношении страховщика, осуществляющего ОСАГО, что приведет к убыточности страховой отрасли и снижению экономической заинтересованности страховщиков в реализации ОСАГО», - пояснили авторы проекта заключения.

В ходе проводимого Центральным банком РФ мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в рамках ОСАГО установлено, что с наибольшей долей ДТП, документы по которым оформлены без участия сотрудников полиции, наиболее выражены показатели, косвенно свидетельствующие о значительном количестве недобросовестных действий в отношении страховщиков, осуществляющих ОСАГО, пишет РИА Новости.