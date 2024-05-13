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Средняя цена ОСАГО снизилась в первые месяцы 2024

В начале текущего года ОСАГО подешевел, несмотря на повышенный уровень инфляции в стране (в марте она составила 7,7% год к году). В январе-марте 2024-го средняя цена полиса снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и составила 6 779 рублей, следует из данных «Сравни».

Дороже всего обязательная автогражданка обходилась в республике Ингушетия (10,7 тыс. рублей), Новосибирской области (8,8 тыс.) и Кабардино-Балкарской республике (8,8 тыс.), сообщил директор по развитию страхового бизнеса «Сравни» Александр Крайник, пишут «Известия».

Небольшое снижение цены полиса в начале 2024-го подтвердили участники рынка. Основная причина — в активной конкуренции страховщиков за клиентов, пояснил Александр Крайник. По его словам, хорошие финансовые результаты прошлого года дали игрокам возможность предлагать скидки потребителям, чтобы привлечь безаварийных водителей.

Кроме того, сейчас стали чаще страховать подержанные авто, что также повлияло на цену полиса, считает управляющий партнер ГТК-Авто (входит в ГТК-Холдинг) Александр Сагун.

Уменьшается число страховых случаев, рассказал заместитель генерального директора по продуктам розничного страхования «Югории» Денис Макаров. Он добавил: этот тренд начался с конца 2022 года, и он продолжает влиять на цену полиса. Однако дальнейшее уменьшение стоимости ОСАГО уже маловероятно, считают в «Совкомбанк Страховании».

