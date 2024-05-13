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Михаил Ведерников поручил усилить работу по обеспечению безопасности детей на дорогах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 16 мая, провел очередное заседание межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников совещание начал с анализа данных статистики дорожной обстановки. «По авариям большая часть роста количества дорожно-транспортных нарушений пришлась на региональные дороги. На федеральных число ДТП увеличилось на 15%. Вместе с тем новых очагов — и даже предочагов — ДТП не выявлено. Рост статистики дали нарушения Правил дорожного движения. В основном, выезды на встречную полосу в неположенных местах и превышение скорости. Думаю, что единственное решение в таком случае — расширение применения средств контроля», — заключил глава региона.

Губернатор проконтролировал выполнение решений, принятых на предыдущем заседании комиссии, которые касались организации дополнительных мер по усилению безопасности на дорогах местного значения. Врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов доложил, что проведение комплекса мероприятий предусмотрено в Пскове и Великих Луках, Пустошкинском, Великолукском, Гдовском, и Псковском районах, а также в Печорском муниципальном округе. Согласно плану по устранению причин и условий совершения ДТП будет проведена замена стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, внесены изменения в проекты организации дорожного движения, установлено искусственное наружное освещение, дорожные знаки, металлические барьерные ограждения, увеличены мощности светильников на пешеходных переходах.

Отдельный акцент сделан на безопасности детей. Глава региона поручил усилить работу в части соблюдения норм и требований транспортного законодательства при перевозке детей, а также организовать кампанию, направленную на привлечение внимания к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике.

Начальник территориального отдела государственного автодорожного надзора по Псковской области Межрегионального территориального управления Ространснадзора по Северо-Западному федеральному округу Елена Барсукова сообщила, что совместно с региональным УГИБДД УМВД проведено порядка 350 профилактических мероприятий по организации пассажирских автобусных перевозок. К 35 субъектам надзора приняты меры административной ответственности за нарушение правил организации перевозки пассажиров. Уделяется особое внимание и работе с родителями школьников — до образовательных учреждений доводят реестр добросовестных перевозчиков, который можно использовать при планировании и организации поездок детей.

Кроме того, участники заседания обсудили изменения в законодательстве, регулирующем вопросы установки и использования специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме, рассмотрели обращения граждан. Дополнительно рассмотрен вопрос организации движения на время подготовки и проведения празднования 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина.