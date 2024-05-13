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«Автостат» составил список основных недостатков китайских машин в России

Типичные ремонты китайских автомобилей не имеют ярко выраженных особенностей или «болячек», их качество улучшилось за последние 10-15 лет, включая кузовную часть, лакокрасочное покрытие и общее качество сборки, пишет "Автостат".

Как отмечается, китайские автомобили стали основным пополнением российского автопарка в последние годы.

По словам директора международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Татьяны Овчинниковой, число машинозаездов на сервис для них значительно выросло в 2023 году, сейчас доля в структуре машинозаездов все еще небольшая, однако ожидается значительный рост через два-три года. Средний чек за обслуживание и ремонт китайских автомобилей составил 7187 рублей, что является одним из самых низких показателей.

В публикации говорится, что китайский автопром совершил резкий скачок в технологиях, внедряемых в современные модели.

Чтобы избежать поломок, рекомендуется проходить регулярное техническое обслуживание и своевременно устранять неисправности. Ситуация с обеспечением запчастями для китайских автомобилей все еще имеет сложности, особенно с новыми и редкими марками. Рынок запчастей уже отреагировал на поток новых марок из КНР, большинство торговых марок наладило производство и поставку аналогов расходников.

Сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова отмечает, что владельцы китайских авто предпочитают по гарантии устранять неполадки через официальных дилеров. Сроки ремонта в дилерских центрах могут доходить до полугода из-за большой очереди. При этом ресурс у них в несколько раз меньше, чем у европейских. Основные проблемы связаны с электрикой, коробками передач и тормозной системой.

По ее словам, в 2023 году ситуация с запчастями значительно улучшилась, и поток китайских машин увеличился. Большая часть запчастей для распространенных в России китайских марок есть в наличии. В то же время сроки ожидания непопулярных комплектующих могут увеличиться до нескольких месяцев. Собеседник прогнозирует, что ситуация с китайскими автомобилями в ближайшие несколько лет, скорее всего, продолжит оставаться нестабильной.

В свою очередь, член правления Союза Автосервисов, заместитель генерального директора "ЕвроАвто" Илья Плисов отметил, что китайские автомобили соответствуют уровню мирового автопрома в целом —заводы в Китае работают более 50 лет, сотрудничая с европейскими инженерами и дизайнерами. Китайские автомобили также имеют конструктивные недоработки и практику отзывных программ.

По его словам, владельцы китайских автомобилей сталкиваются с традиционными неисправностями, но с поправкой на электронику. Она может вызывать сбои, включая отключение панелей и датчиков. Проблемы с электроникой являются общими для всей отрасли, которая начинает использовать больше проводов и устройств.

Также некоторые владельцы китайских автомобилей столкнулись с проблемами запуска мотора из-за неправильного ухода за аккумулятором и маслом, добавил эксперт.

Плисов отмечает, что рынок запчастей отреагировал на поток новых марок из КНР, предлагая аналоги расходников и склады с ассортиментом. В то же время при серьезных ДТП, отдельные запчасти могут быть доступны через два-три месяца, пишет «Прайм».