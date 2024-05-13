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Псковская область вошла в топ-5 регионов с самой низкой стоимостью ОСАГО

Псковская область вошла в топ-5 регионов с самой низкой стоимостью ОСАГО. К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса «Сравни», которые раскрыли данные по продажам полисов ОСАГО и показателю средней стоимости полисов.

В первом квартале 2024 года средняя стоимость полиса ОСАГО в России составила 6 779 рублей, что на 3% ниже, чем в 2023. В 2022 и в 2021 средняя стоимость полиса составляла 5 466 и 5 435 рублей соответственно. В 2020 и 2019 году – 5 498 и 5 357 рублей.

По данным экспертов компании, цена на ОСАГО зависит от многих факторов: общего водительского и безаварийного стажа, регионального коэффициента и даже от страховой компании. Разница цены для одного и того же клиента может составлять от 400 до 3000 рублей в среднем.

На стоимость полисов также влияет региональный коэффициент. Самой высокой оказалась средняя стоимость ОСАГО в республике Ингушетия (10 715 рублей), Новосибирской области (8 801 рубль) и Кабардино-Балкарской республике (8 750 рублей).

Топ-5 регионов с самой низкой средней стоимостью ОСАГО вошли Забайкальский край (5 030 рублей), Орловская и Тамбовская области (5 308 и 5 343 рубля соответственно), Чеченская Республика (5 363 рубля) и Псковская область (5 380 рублей).