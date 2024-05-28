Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Средства индивидуальной мобильности на улицах Пскова

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.
Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним основные решения недавней комиссии по безопасности дорожного движения города Пскова, а также вопросы, касающиеся использования средств индивидуальной мобильности на улицах города и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в летний период.
Трансляция завершена.