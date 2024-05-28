Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Средства индивидуальной мобильности на улицах Пскова

Въезды во дворы и часть тротуара на улице Шестака в Пскове перекроют до октября

Участок Красноармейской набережной в Пскове закроют для движения до 1 июля

Движение транспорта на участке Красноармейской набережной ограничат в Пскове с 11 марта

Половину проезжей части на улице Розы Люксембург в Пскове закроют до 5 июня

Движение по двум дорогам прекратят на время Дней Пушкинской поэзии и русской культуры

Движение транспорта на время велосоревнований ограничат в Пскове 15 июня

Движение транспорта запретят на нескольких улицах в Пскове из-за реконструкции сетей теплоснабжения