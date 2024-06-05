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Минздрав не поддержал идею о запрете вождения авто для людей старше 70 лет

Предложение о запрете вождения автомобиля людям старше 70 лет не проработано, возраст человека сам по себе не влияет на способность безопасно управлять машиной, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Ранее в СМИ появилась информация, что участники движения «Ветераны России» обратились в МВД с предложением запретить водить автомобиль людям старше 70 лет.

«Предложение не выглядит проработанным - человек может управлять автомобилем, если состояние его здоровья позволяет делать это безопасно для него самого и других участников движения, оценку этого состояния проводит специальная медицинская комиссия, все требования четко регламентированы», - цитирует Кузнецова РИА Новости.

Он уточнил, что возраст человека к таким критериям не относится и сам по себе на способность безопасно управлять автотранспортом не влияет.