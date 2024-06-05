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Мобильные комплексы для обучения детей ПДД запустили в Псковской области

Власти Псковской области благодаря участию в нацпроекте «Безопасные качественные дороги» создали и запустили систему по обучению школьников в удаленных населенных пунктах правилам безопасного поведения на дороге. Обучение ведется на базе мобильных комплексов, сотрудники которых учат ребят в том числе правильному поведению в критических ситуациях, сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Станислав Стармолотов.

Для Псковской области тема безопасности на дорогах является крайне важной. Через территорию области проходит большой поток транзитных грузовых автомобилей, так как это единственный регион РФ, который граничит сразу с тремя иностранными государствами. Здесь соответствует нормативу лишь 42,9% трасс от общей протяженности магистралей в 8 тысяч километров.

«В Псковской области за последний год на 10% выросло число ДТП, их количество превышает 600, и чтобы на фоне такой статистики максимально обезопасить детей, до минимума снизив именно детский травматизм, мы создали и запустили беспрецедентный по масштабу и уникальный для северо-запада проект: разработали систему передвижных обучающих комплексов. Их сотрудники проводят для ребят интерактивные занятия, в том числе в игровой форме, о том, что нужно делать в случае критических ситуациях на дороге и как обезопасить себя от подобных инцидентов», - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что на первом этапе система позволит охватить больше половины муниципалитетов региона, включая даже удаленные населенные пункты. Проводить занятия со школьниками в игровой форме будут сотрудники региональных центров по профилактике дорожного травматизма совместно с представителями ГИБДД. В целом на базе таких центров в год проводится порядка 150 мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Участие в них принимают более 6,5 тысячи человек. Благодаря запуску новой системы, число школьников, обученных правилам поведения на дорогах, ежегодно будет составлять порядка 30 тысяч человек, пишет ТАСС.

«У нас есть два центра профилактики дорожно-транспортного травматизма - в Пскове и Великих Луках. И мы решили дополнительно охватить близлежащие районы, разработали особую программу для детей с выездом в районные центры. Цель - расширить охват просветительской деятельностью в части безопасности дорожного движения. Будем также привозить детей из других районов в Псков или Великие Луки. Для центров профилактики травматизма приобретены мобильные выездные образовательные автобусы, они уже начали выезжать. Существенное увеличение охвата ожидаем до конца 2024 года», - пояснил Стармолотов.