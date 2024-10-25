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Станислав Стармолотов о приватизации «Псковпассажиравтотранса», Северном обходе и штрафах за отсутствие ОСАГО

Исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов стал гостем программы «Собственной персоной» на радиостанции ПЛН FM (102,6 FM). Основными темами беседы стали развитие пассажирских перевозок в Псковской области, главные дорожные объекты региона, авиасообщение, работа предприятия «Псковавтодор» и комплексы фотовидеофиксации.

- Станислав Янович, предлагаю начать с того, что больше всего наших жителей волнует – доступность общественного транспорта. Мы видим разные обращения по тематике работы наших перевозчиков, прежде всего, на городских маршрутах. Самый часто встречающийся ответ на многие вопросы - нехватка кадров. Видим, что обновляется подвижной состав, закупаются новые автобусы, но, к сожалению, водителей не хватает. Расскажите, пожалуйста, что предпринимается для решения кадровой проблемы? Где мы будем искать новых водителей?

- Кадровая проблема сейчас одна из основных не только в пассажирских перевозках, но и в дорожном строительстве. В целом наблюдается негативная тенденция по всей стране. Предприятие старается различными мерами выходить из этого положения. Они взаимодействуют с учебными заведениями, привлекают молодежь еще на стадии обучения. Рассказывают, предлагают работу и целевое обучение. Постоянно участвуют в ярмарках вакансий, которые проводятся у нас в городе. Этих мер, конечно, недостаточно. Проблема достаточно серьезная, но стараемся максимально минимизировать ее последствия.

- Прежде всего, наверное, дело в зарплате?

- Нет. Именно в физическом отсутствии необходимого количества работников. Зарплата немаленькая. Понятно хотелось бы больше, мы периодически стараемся её повышать. На госпредприятиях действует соцпакет, и работать там выгоднее, чем у частников. Просто физически людей не хватает.

- Есть планы привлечения водителей из других регионов? В прошлые годы были истории, когда псковичи уезжали на заработки в соседние регионы и даже страны. Сейчас, наверное, таких возможностей меньше. Кто-то мог вернуться, наверное, на свою родину.

- Работа идет, но сейчас везде огромнейшая потребность в людях. Дефицит рабочих рук во всей стране. В Псковской области водителей не хватает, в Ленинградской области также их не хватает. За людей держатся, за основной костяк, за трудолюбивых сотрудников. Мы не сможем никого подтянуть из соседних регионов.

- Давайте поговорим про обновление подвижного состава. Сегодня у нашего основного перевозчика в наличии достаточно много свежих единиц транспорта, в основном, десятых годов выпуска и более современные, но есть и старые автобусы даже 1980-х годов. Они в единичном варианте, но где-то в филиалах все-таки присутствуют. Планируется ли еще дозакупка подвижного состава?

- Безусловно, мы стараемся ежегодно обновлять парк. В этом году благодаря губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову и его работе с федеральным центром нам выделили деньги на приобретение 32 автобусов производства МАЗ особо большого класса - так называемые «сцепки». Они как раз заменят выбывающие старые автобусы, которые надо списывать, и дополнят существующие маршруты. Думаю, до конца ноября поставка будет выполнена. Сейчас часть из них стоит, идет приемка. 32 автобуса до конца года выйдут на линию.

- У нас есть еще государственное предприятие «Славяне». По нему тоже обновляется парк?

- ГГПО «Славяне» занимается по большей части пригородными маршрутами на юге области, и там автобусы других классов. Безусловно, транспорт каждого из государственных предприятий мы стараемся обновлять. С 2025 года начнется реализация нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», один из разделов этого национального проекта - обновление автобусного парка. Ожидаем, что это станет большим подспорьем в работе, позволит ежегодно обновлять парк.

- Недавно прошла информация о планах по приватизации ГППО «Псковпассажиравтотранс» в связи с новым федеральным законодательством, которое устанавливает определенные правила для существования госпредприятий, муниципальных предприятий. Как это будет выглядеть?

- Да, действительно в рамках антимонопольного законодательства мы обязаны реорганизовать государственные предприятия. Это «Славяне», «Псковпассажиравтотранс» и «Псковавтотранс». «Псковпассажиравтотранс» будет преобразован в акционерное общество со 100% участием государства. «Славяне» и «Псковавтотранс» в общества с ограниченной ответственностью, также со 100% государственным участием. Для людей, для сотрудников, для конечного потребителя, для пассажиров не изменится абсолютно ничего. Наименование предприятия поменяется только в буквах.

- Нет ли опасений на этот счет у персонала, прежде всего, в «Псковпассажиравтотранс»? Ведется ли с ними подготовительная работа?

- Это было плановое мероприятие, мы о нем знали еще в начале года. Соответственно руководство предприятия со своими сотрудниками провело разъяснительные беседы. В некоторых неофициальных источниках появляется недостоверная информация по этому поводу, призываю население читать только официальными источниками информации.

- Недавно произошла смена перевозчика по автобусным маршрутам №52, 54 и полупригородному №360. С чем это связано? Это проблема конкретного подрядчика, либо какая-то системная проблема в отрасли?

- Я бы не сказал, что здесь проблема. Перевозчик принял решение уйти с этого вида бизнеса, заняться другими направлениями. Он уведомил нас об отказе исполнения, вернул все разрешительные документы. После этого была проведена конкурсная процедура. Понятно, мы в один день ее не можем провести, поэтому был какой-то временной разрыв. Сейчас у нас 54-й и 360-й маршруты функционируют как обычно. По 52-му маршруту на конкурс никто не вышел и не заявился на этот маршрут. Мы будем заново проводить торги. Пока увеличено количество рейсов маршрута номер №2, который эти перебои должен покрыть.

- В Пскове введены новые маршруты - 21-й, 26-й. Можно ли их уже назвать обкатанными? Есть ли понимание, что они состоялись, успешны?

- Да, у нас два новых маршрута открылись. Это 26-й и 21-й.

26-й был заточен непосредственно под кампус к ПсковГУ и завязан на общежитие. Этот рейс 26-й пока себя не оправдал. Пока он не раскатан и не особо востребован. А вот 21-й прямо полноценно влился в маршрутную сеть, заполняемость близка к 100%.

- Есть ли какие-то планы еще по изменению существующих маршрутов и добавления новых по городским перевозкам?

- Пока в этом нет необходимости. Существующая маршрутная сеть оптимально разработана, что-то кардинально менять или добавлять не требуется. Если появится потребность, будут массовые обращения, будем смотреть, корректировать существующие маршруты или вводить новые. Но пока таких планов нет.

- Давайте поговорим про междугороднее сообщение, наш главный маршрут Псков - Санкт-Петербург. Можно вспомнить ситуацию, которая была несколько лет назад, когда у нас не было постоянно курсирующего поезда. Была куча маршруток, которые возили людей по разным расписаниям. Сейчас маршруток немного. На ваш взгляд, насколько существующая ситуация удовлетворяет потребностям? Насколько хватает маршруток?

- По «Ласточке» мы видим, что, как минимум, один дополнительный парный рейс не помешает из-за большой востребованности, загруженность большая. В день отъезда на «Ласточку» билеты не купить, только заранее. Совместно с РЖД прорабатываем возможность запуска еще одного рейса. Коллеги из РЖД должны закончить модернизацию рельсовых путей, что позволит на участке Псковской области развивать большую скорость. Соответственно появится возможность добавить дополнительный рельс. Предложение находится в стадии проработки, прогнозирую, что решение можно ждать в ближайшие месяцы.

Что касается автобусного сообщения с Петербургом, существующего количества маршруток достаточно. Плюс наше государственное предприятие «Псковпассажиравтотранс» запустило туристический комфортабельный автобус на Петербург. С расписанием можно ознакомиться на сайте предприятия. Ритмичного и плотного пассажиропотока на этой рейсе пока нет с учетом недавнего запуска. Уверен, он будет тоже востребован, учитывая дефицит железнодорожных билетов.

- Некоторое время назад было анонсировано объединение площадей железнодорожного вокзала и существующего автовокзала в городе Пскове. Мы видим первые элементы вот этого объединения. В какой стадии сейчас находится этот проект? Когда можно ждать следующих шагов?

- Проектная документация сейчас проходит государственную экспертизу. После получения положительного заключения, предположительно, в первом квартале 2025 года, будем рассматривать привлечение финансовых средств для реализации проекта. Планируем в 2025 году приступить к самим работам. Заказчиком работ выступит администрация города Пскова.

Безусловно, все необходимые требования, в том числе антитеррористического законодательства, требования по трудовому законодательству в части соблюдения режима труда и отдыха водителей будут предусмотрены в проектной документации.

- Касательно дальнейшего существования автовокзальной сети. Какой вы видите дальнейшую судьбу существующей сети автостанций? Покупки билетов в интернете больше, либо остается существующая система автостанций и билетные кассы?

- К сожалению, в районах покупка через интернет не сильно эффективна. Люди привыкли покупать бумажный билетик. Предприятие, которое обслуживает автовокзал и автостанции, я уже говорил, будет преобразовываться в общество с ограниченной ответственностью со 100% государственным участием. Предприятие находится в не очень хорошем экономическом состоянии. Необходимо избавляться от непрофильных активов.

Станции, через которые проходит большой пассажиропоток на основных магистралях и в крупных районных центрах, будут сохранены. Часть автостанций или остановочных пунктов с небольшим пассажиропотоком будет ликвидироваться. Возможно, это прозвучит слишком громко, поэтому хочу сразу успокоить слушателей. Ликвидироваться, это не значит «заколотили окна и ушли». Идет работа с бизнесом, с администрациями районов и округов по изменению формата работы.

Здание автостанции становится многофункциональным. Например, часть отдается бизнесмену, он открывает какой-то магазин, сувенирную лавку, объект питания, но при этом у него в договоре прописано, что он обязан обеспечить продажу билетов. Мы ищем оптимальные варианты. Где-то МФЦ может открыться, где-то администрация приспособит здание под свои нужды и параллельно будут билеты продаваться. Либо это физическая продажа с помощью кассира, либо будет стоять терминал, с которым можно будет билеты купить. Переживать не стоит, сильных изменений для пассажиров не будет.

- Помимо автомобильного транспорта и железнодорожного, есть еще и авиасообщение. Сейчас из Пскова мы можем улететь по пяти направлениям: Калининград, Махачкала, Минеральные воды, Москва и Сочи. Насколько наполнены рейсы по этим направлениям?

- Наполняемость очень хорошая. Понятно, на Москву она всегда была. Авиарейсы Псков - Махачкала, на удивление, показали очень хорошую наполняемость, в среднем за 80% переваливает. Все маршруты раскатаны, пассажиропоток хороший.

Перевозчик по направлению Сочи уведомил, что один рейс уберет из-за сезонного спада. У нас сейчас два раза в неделю будет один выходной день. Все названные рейсы планируются круглогодичными.

- Новые маршруты планируется открывать?

- Сейчас работаем с оператором аэропорта, с «Новопортом» и с авиакомпаниями. Комитет прорабатывает вопрос. Хотим попробовать запустить рейсы на Мурманск и Нижний Новгород. Есть несколько авиакомпаний, которые готовы осуществлять эти рейсы, но нужно финансовые моменты «причесать».

Большая работа идет с союзным государством, мы хотим возобновить рейс Псков-Минск. «Белавия» готова возить пассажиров, но здесь тоже сложности с финансированием. Если на уровне Союзного государства найдутся механизмы софинансирования, то такой авиарейс тоже будет запущен.

- Некоторое время были жалобы на авиакомпанию «Азимут» - на задержки, переносы рейсов, низкий уровень сервиса. Были ли обращения какие-то в комитет по этому поводу?

- Все жалобы, которые поступают в комитет, отрабатываем, ведем профилактическую работу с авиаперевозчиком. Отмены рейсов у него случались по различным причинам, часть отмен из-за погоды. Сейчас прорабатываем с Минобороны технические мероприятия по радионавигационным моментам, что позволит минимизировать воздействие погодных условий на отмену рейса.

У многих авиаперевозчиков сейчас наблюдаются объективные сложности с бортами. Плановый техосмотр показывает неисправности. Вопрос безопасности пассажиров самый важный, поэтому самолет дольше обслуживается, недостатки устраняются. Постоянно идет диалог с перевозчиком, стараемся эти случаи минимизировать.

- Давайте перейдем к блоку дорожного ремонта. Какая текущая стадия работ на основном дорожном объекте - Северный обход?

- Идет активный строительный процесс. Ведутся активные работы по возведению основного моста через реку Великая. Сейчас у нас идут строительные монтажные работы на 3-й опоре, русловой. Подрядчик закрепился на левом берегу, идет вырубка скального грунта. Идут работы по 4-й и 5-й русловым опорам. Взяты хорошие темпы работ, ведутся работы по путепроводу через автомобильную дорогу Родина-Наволок. Там тоже строительно-монтажные монолитные работы. Армакаркасы вяжут, бетонируют. Понятно, что любой стройке всегда какие-то нюансы, сложности. Проблемы технические, но глобального ничего нет. Никаких трудностей нет, с финансированием все хорошо.

Из 1,2 млрд рублей, запланированных на этот год, уже почти 700 млн освоено в ближайший месяц. Я думаю, мы план по освоению выполним. Плановая работа, срок 2027-й год, никто не отменял работы.

- Некоторое время назад говорили, что есть возможность привлечения дополнительного финансирования для увеличения темпа работ. Сейчас подрядчик в максимальном темпе работает?

- Приближенный к максимальному. Здесь была ситуация, что федеральный центр секвестрировал определенную сумму денег, и это могло повлечь увеличение сроков до 2030-го года. Но правительство изыскало возможность сейчас возместить недостающие средства из областного бюджета. И мы пока гордимся тем, что удалось удержать 2027-й год. Посмотрим, если будет дополнительно финансирование федерального центра, возможно, постараемся ускориться. Пока никаких опасений ничего не вызывает. Работаем планово. Все будет сделано.

- Если мимо проехать, можно увидеть, что техника работает. По-моему, даже на своей технике. Я так понимаю, что какое-то минимальное количество субподрядных организаций? Они вообще есть?

- Две. Генеральный подрядчик занимается основным мостом. Это самый технически сложный и капиталоемкий раздел этого проекта. И две псковские фирмы: одна занимается дорожной частью, а вторая - искусственными сооружениями. Их порядка пяти и скотопрогон.

- Если вспомнить общую стоимость объекта, сколько примерно денег освоили на данном этапе?

- Общая у нас 10 миллиардов, мы освоили порядка 2 миллиардов.

- А какой процент готовности моста?

- Понятно, что физическая готовность больше, чем кассовое освоение, но, думаю, что процентов 20 технической готовности, если говорить про мост. Весь объект, наверное, процентов 12-15.

- Есть и другие масштабные проекты, в том числе на севере Псковской области. У нас есть такая дорога, как Заполье - Гдов, которая соединяет Плюcский и Гдовский район, ожидается реконструкция. Жители Гдовского района ждут, что там появится твердое покрытие вместо грунтового. Был заказан проект реконструкции. В какой стадии сейчас эти работы?

- Окунусь в предысторию. Изначально был заказан проект на капитальный ремонт этой дороги, но в процессе проектирования выявилась необходимость проведения реконструкции. И тогда контракты расторгли, разместили новую конкурсную процедуру на реконструкцию, победил подрядчик. Планируем, что к концу этого года он зайдет в государственную экспертизу. В начале следующего планируем, что будет получено положительное заключение экспертизы, и в 2025 году нужно приступить уже к реализации. Понятно, объект будет капиталоемкий. За один год мы не сделаем, он будет двух-трехгодичный. Финансирование запланировано.

- Долгое время на автодороге Псков-Гдов оставался неотремонтированный участок. Псковичи постоянно спрашивали, почему этот кусок не сделали. Планировалась реконструкция за деревней Елизарово. Недавно «Псковавтодор» закончил укладку асфальта на этом участке. Я так понимаю, что мы решили все-таки не дожидаться начала реконструкции, а сделать какой-то ремонт своими силами. Планируется ли в будущем реконструкция с выпрямлением?

- Все верно. Безопасность движения - это приоритет для нас. Предприятием «Псковавтодор» принято решение отремонтировать слои износа (верхний слой асфальта), чтобы обеспечить безопасное комфортное передвижение на этом участке с 29-го по 34-й километр. Дело в том, что срок окончания проектирования по реконструкции - это конец 2025 года, у нас в планах на 2027-й год стоит реконструкция. Как выйдут межремонтные сроки, получим также положительное заключение экспертизы, то приступим к реконструкции. Там будет спрямление. Протяженность участка небольшая, но это серьезная работа и достаточно капиталоемкий объект.

- Про «Псковавтодор». Интересная ситуация, когда у нас есть организация, которая не только заказывает ремонт дорог, но и сама способна его выполнить. Есть информация, что «Псковавтодор» из года в год наращивает объем дорожных работ, который он своими силами делает. Есть ли у них желание и дальше развиваться в этом направлении?

- Безусловно, есть. Да, я хочу констатировать хорошую динамику в развитии государственного предприятия. Предприятие пользуется большой поддержкой. Правительство Псковской области и губернатор Михаил Юрьевич Ведерников финансово помогают очень хорошо, техникой помогают, выделяются средства на закупку. В сравнении с ситуацией трех- и пятилетней давности, у «Псковавтодора» объемы увеличились кратно.

Получилось собрать нормальную команду профессионалов, которые знают, что нужно, как развивать предприятие. Мы модернизировали два асфальтовых завода. Сейчас пока их у нас три, но планируем, что в следующем году будет четвертый. По объемам, по текущему плановому ремонту вне нацпроекта общая протяженность около 200 километров. И около 80 по нацпроекту делают.

Еще одно подразделение «Псковавтодор» занимается содержанием улиц центральной части города Пскова. Предприятие развивается, старается изыскивать возможности для повышения зарплат. Работой предприятия я полностью доволен.

– Нет опасения у дорожников из других фирм, что они без работы останутся?

– Нет. Каким бы мощным «Псковавтодор» не был, все равно объемы работы такие, что сам все не охватит. И мы понимаем, что дорожно-строительный бизнес тоже должен не просто жить, а развиваться. Поэтому здесь переживать не стоит, будут как объекты для дорожно-строительного бизнеса, так и силами предприятия будем работать. Мы понимаем, что бизнес тоже должен развиваться. Кто хочет работать хорошо и качественно, без работы не останется.

- Мало информации о больших дорожных объектах по городу Пскову: реконструкция улицы Поземского, третья очередь; строительство нового участка улицы Кузбасской дивизии, от Юбилейной до Народной, проект капитального ремонта Ольгинского моста. Это все большие сложные объекты. Явно не обойдется без финансирования разного уровня, можно ли ожидать чего-то в ближайшей перспективе, либо у нас объем средств ограничен?

- Все направления у нас на контроле. По Кузбасской дивизии проект готов, мы понимаем стоимость. Стоимость по этим объектам достаточно большая, ведем работу с федеральным центром по привлечению федерального финансирования. Эти объекты тоже обсуждаются.

По оставшейся части улицы Леона Поземского глава города Пскова Борис Андреевич Елкин подтверждает планы. Точный срок назвать не могу, потому что это городской объект. Но он будет выполнен однозначно.

Ольгинский мост тоже будет делаться однозначно, но пока не могу сказать когда. Сейчас проектирование завершилось, это финансово обременительный проект. В ближайшие год-два точно не будет. Ремонт дорожного полотна сделан качественно, он позволил временно снять часть напряжения. Но понимаем, что рано или поздно этим мостом нужно будет заниматься.

- Было еще два варианта по устройству временного моста, с которым должны были определиться, где именно он пройдет. Были разные варианты, но итоговое решение так и не было.

- Конкретики сейчас не скажу, не владею информацией. Знаю, что там есть временный мост, но стоимость его такова, что может быть даже и вообще от него отказаться, чтобы удешевить объект. Это не готовое решение, а один из возможных вариантов развития событий. Понятно, что отсутствие временного объезда вызовет серьезные неудобства для жителей города, но зато будет выполнен капитальный ремонт Ольгинского моста.

- Запланировано начало капитального ремонта моста через реку Черная на автодороге Псков-Гдов. Контракт заключен в мае, а подрядчик только-только выходит на объект. Почему такая задержка у нас происходит?

- Никакой задержки нет. Во-первых, это объект переходящий, не в рамках одного года. В названный период подрядчик занимался разработкой рабочей документации. Сейчас он завершил разработку рабочего проекта и приступил к подготовительным работам – расчистка местности, строительство объездного моста. Развернут строительный городок. Нет абсолютно никаких оснований сомневаться, что работы будут выполнены.

- Если говорить про мосты на дорогах регионального значения, какой объем мостов требует ремонта? Можно ли говорить, что мы хоть как-то приближаемся к тому, чтобы все мосты привести в должное состояние?

- В Псковской области почти 500 мостов, точнее 486, из них более 300 требуют доведения до норматива. Нужно капиталить, реконструировать, просто ремонтировать. Фронт работы огромнейший. Спасибо тоже нацпроекту БКД, что мосты туда включили. Помощь нацпроекта помогла привлечь хорошее финансирование. Понимая, что более 300 мостов нужно приводить в норматив, делаем в год 7-10 мостов. Сколько на это понадобится? Еще несколько десятков лет. Поэтому объем очень большой. Где-то выходим из ситуации мерами по ограничению грузоподъемности. Где-то уже, где не терпит отлагательство, мы активно работаем.

- Чисто теоретически можно предположить, что, если бы у нас были больше поступления от платных дорог, был бы еще один источник для покрытия ремонта мостов. Но, наверное, все-таки наши платные дороги не приносят столько дохода?

- За год, это в размере, наверное, среднего моста порядка 180-200 миллионов в год. У нас в ремонте нуждаются не только мосты. Дорожное хозяйство большое, средства нужны везде.

- Если говорить про поступления от платных дорог, снизилось количество поступлений от автотранспорта, который пересекает границу?

- Как ни странно, ничего не поменялось. Сборы даже чуть-чуть подросли. Сейчас незначительное отклонение от показателей прошлого года. На удивление интенсивность глобально не изменилась.

- Были жалобы на состояние платных дорог и альтернативных проездов. Что-то меняется в этой части?

- Да, безусловно. Печорская платная дорога полностью приведена в порядок в прошлом году. Подрядчик досрочно ее ввел в эксплуатацию в рамках национального проекта. Активно продолжаем работы на дороге Остров - Вышгородок. В этом году участок завершен ремонтом, в следующем году еще два участка. Думаю, следующий год будет финальный по дороге Остров - Вышгородок.

Ну и наша многострадальная автодорога Ольша – Велиж – Усвяты – Невель. Люди просто не понимали, за что они платят деньги. В принципе, я разделяю их недоумение. С ней сложная ситуация. Она планировалась к передаче в федеральную собственность, но несколько лет назад ввели мораторий на передачу новых дорог. Дорога осталась неохваченной нашим дорожным фондом, мы, соответственно, не закладывали на нее никакие средства, понимая, что она уйдет к федералам. Понимая критичность ситуации, дорога с неплохой интенсивностью, туда идет мощный грузовой поток с Курской, Брянской, Смоленской, Белгородской областей. Поэтому необходимо было обеспечить надлежащее качество покрытия и безопасное передвижение по этой дороге. С 2023 года приступили активно к этой работе.

В прошлом году подрядчик обновил 9,724 км в Усвятском районе. В этом году в нормативное состояние приведет еще 4 участка трассы общей протяженностью 39,1 км, расположенные в Усвятском и Невельском районе. В следующем году работа будет продолжена. Рассчитываю, что к концу 2026 года мы в полном объеме завершим обновление всех 70 км дороги на территории региона.

- Еще одна тема, которую мы не можем не затронуть, это система фотовидеофиксации на дорогах Псковской области. Средства фотовидеофиксации либо принадлежат предприятию «Псковавтодор», либо арендуются им. Мы видим два пути развития системы фотофиксации: либо использование собственных камер, либо аренда. Какой предпочтительный - аренда у сторонних организаций комплексов, покупка собственных или какое-то комплексное сочетание?

- Именно комплексное сочетание. Предприятие смотрит экономическую эффективность. Где-то проще купить себе в собственность. Это касается передвижных камер и камеры в потоке. По стационарным камерам где-то наши собственные, где-то аренда. Но аренда чем хороша, это комплексный контракт. Подрядчик не только устанавливает камеры, но занимается обслуживанием, ротацией и передислокацией комплексов. Периодически дорожная обстановка меняется, перекидываем стационарки на более сложные участки. Поэтому да, здесь именно комплексный подход. Много факторов, по которым оценивается и принимается решение – купить или арендовать. Также у нас есть контракты, где комплексы берут в аренду с последующим выкупом.

- Мы видим, что происходит количественный рост камер и качественный. Сначала они только скорость фиксировали, потом стали другие виды нарушений, проезд на красный, стоп-линия, не пристегнут ремень. Недавно у нас в федеральных СМИ прошла информация о применении штрафов с помощью камер за ОСАГО. Планируем использовать новые виды комплексов, которые будут по ОСАГО работать? Я думаю, что многие этого ждут.

- Но это не обязательно должен быть новый комплекс. Просто программное обеспечение перепрошивается, после чего комплекс работает дополнительно на ОСАГО. Я думаю, что мы к этому придем тоже в ближайшее время.

- Летом проводился эксперимент по использованию фото- и видеофиксации в пассажирских автобусах «Псков - Великие Луки». Эксперимент прекращен, можете поделиться итогами? Насколько он был эффективный, успешный?

- Комиссия, которая занималась этим направлением, пришла к выводу, что это неэффективный способ. Гораздо эффективнее и с экономической, и с технической точки зрения работа комплекса фотовидеофиксации, установленного внутри автомобиля, который движется в потоке.

- В связи с требованием нового закона о фотовидеофиксации «Лада Ларгусы», которые использует «Псковавтодор», обклеиваются предупреждениями о том, что введется фотовидеофиксация. Насколько сегодня они готовы продолжать работу в потоке, в движении, выявляя превышение скорости?

- Идут закупочные процедуры у госпредприятия. В течение месяца - полтора придем в соответствии с требованиями закона, и выйдут на линию они уже, как положено, полноценно без нарушений.

- Станислав Янович, к сожалению, время нашей беседы подходит к концу. Мне остается только поблагодарить за интересную содержательную беседу.

Беседовал Денис Бахтин