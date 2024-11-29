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ГД приняла во II и III чтении закон об электронном извещении о ДТП

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) по европротоколу через мобильные приложения страховщиков, в том числе с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Закон расширяет возможности составлять извещение о ДТП без вызова уполномоченных сотрудников полиции и заполнения бумажных бланков. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования, пишет РИА Новости.

Сейчас извещение о ДТП в электронной форме можно составить через единый портал госуслуг. Новый закон позволяет делать это и через официальные сайты (мобильные приложения) страховщиков, информационные системы Российского союза автостраховщиков (РСА). При этом доступ к таким сайтам, приложениям и системам может осуществляться и с использованием ЕСИА. Такое электронное извещение составляется по форме, установленной Банком России.

Прямое указание в законе об ОСАГО на возможность оформления электронного извещения о ДТП через мобильные приложения страховщиков существенно расширит круг автовладельцев, которые смогут воспользоваться сервисом «Оформление европротокола онлайн», отмечали в РСА.

Страховые компании крайне заинтересованы в предоставлении этого сервиса в своих приложениях, поскольку это удобно для потерпевшего как при оформлении документов о ДТП без участия ГИБДД, так и при дальнейших шагах, необходимых для получения страхового возмещения. Как поясняли в РСА, после принятия этих изменений страховщики, которые хотят добавить такую функцию в свои приложения, смогут подключить свои информационные системы к ЕСИА. Порядок подключения устанавливается Минцифры.

Процедура европротокола, по сути, состоит из двух действий – фотофиксации данных о ДТП с помощью мобильного приложения и оформления извещения о ДТП, напоминали в РСА.