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Рейд по обнаружению нарушителей парковки провели в Псковском районе

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району провели профилактический рейд по нарушениям парковки на местах, предназначенных для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В последнее время участились жалобы в полицию по факту ненадлежащей парковки транспортных средств в крупных жилых комплексах района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Возмущаются противоправными действиями соседей жители улицы Гецентовой, Загородной, Завеличенской, Балтийской.

«Правилами дорожного движения инвалиды наделены определенными преимуществами по отношению к другим категориям участников дорожного движения», - напомнили в полиции.

На автомобильных парковках выделены места для остановки и стоянки транспортных средств лиц с ограниченными возможностями здоровья. В таких местах могут осуществлять парковку только водители транспортных средств, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид».

Этот знак может быть установлен на транспортных средствах, управляемых инвалидами первой или второй групп, а также перевозящих таких инвалидов, сведения о которых подлежат внесению в регистрационные документы. В ведомстве напомнили, что согласно части 2 статьи 12.4 КоАП РФ, за незаконную установку на транспортное средство опознавательного знака «Инвалид» назначается административный штраф в размере 5 тысяч рублей.

Штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки и стоянки транспортных средств инвалидов, составляет 5 тысяч рублей, предусмотрена и эвакуация транспортного средства (согласно части 2 статьи 12.19 КоАП РФ).

В ведомстве отметили, что подобные профилактические мероприятия проводятся полицейскими на постоянной основе и приносят результаты: в вечернее время фиксируется все меньше нарушений правил парковки. Однако и в этот раз составлено несколько протоколов за оставление авто на месте предназначенном для парковки лиц с ограниченными возможностями здоровья.