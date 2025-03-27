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Реализацию плана транспортного обслуживания населения закрепили за правительством Псковской области

Внесение изменений в закон «Об отдельных вопросах организации и осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Псковской области» и статью 1 закона «О перераспределении между органами местного самоуправления муниципальных образований Псковской области и органами государственной власти Псковской области полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» приняли на 44-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проектом закона предлагается закрепить за правительством Псковской области полномочия по установлению порядка подготовки и реализации регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения; а также по утверждению регионального комплексного плана и стандарта транспортного обслуживания населения.

Также за комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области предлагается закрепить полномочия по установлению порядка предоставления дубликата свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному и межмуниципальному маршруту регулярных перевозок.

Изменения потребовались в связи с приведением областного законодательства в соответствие с федеральным.