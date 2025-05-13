Сотрудники ОМВД по Псковскому району провели беседу с младшеклассниками

Сотрудники ОМВД России по Псковскому району в рамках профилактических мероприятий «Внимание дети!» посетили Тямшанскую гимназию и провели беседу с учениками начальных классов, темой которой стал детский травматизм. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД.
Фотографии: ОМВД России по Псковскому району
Для начала сотрудники рассказали о причинах детского дорожно-транспортного травматизма, основными из них являются:
Также сотрудники напомнили основные правила поведения на тротуаре:
Помимо этого, ребятам напомнили правила перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу, правила перехода проезжей части по регулируемому пешеходному переходу, правила перехода проезжей части при выходе из автобуса, правила для велосипедистов. После беседы ребята задали интересующие их вопросы. Напоследок ребятам выдали памятки с правилами дорожного движения.