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ДТП с участием детей-пешеходов участились в 2025 году в Псковской области

За прошедший период 2025 года в Псковской области наблюдается рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов. Такими данными поделилась инспектор по особым поручениям отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Елена Степанова в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Обеспокоенность вызывает небольшой рост числа ДТП с участием детей-пешеходов. Стоит отметить, что если происходит 10 ДТП с участием детей-пешеходов, то только два происходит по вине пешеходов. Здесь ответственность лежит на взрослых и родителях. Шесть из них произошли на нерегулируемых пешеходных переходах, где водители не предоставили преимущество переходящим дорогу. Достаточно большая цифра получается», - отметила Елена Степанова.

Она добавила, что зачастую родители не в полной мере объясняют детям правила дорожного движения, в том числе как нужно переходить дорогу, даже на зеленый сигнал светофора.

«Хочется обратиться в очередной раз к водителям, будь то ребенок или взрослый — всегда снижать скорость при приближении к пешеходному переходу. Дети зачастую могут не понимать всей опасности, и родители зачастую учат так, мол, загорелся зеленый, значит, можно идти, забывая сказать, что даже на зеленый сигнал светофора нужно убедиться в том, что тебя пропускают. Мы иногда на занятиях ставим детей в ступор. Спрашиваем: что мы делаем на красный свет, на желтый? Они отвечают. И когда мы спрашиваем, а что же мы делаем на зеленый свет: все говорят - «идем». Мы отвечаем — нет. Это по-настоящему ступор. Некоторые все-таки говорят, что нужно убедиться в том, что это безопасно», - сказала Елена Степанова.