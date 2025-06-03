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Законопроект на основании обращений вдов участников СВО поддержали депутаты Собрания

Псковские депутаты поддержали правительственный законопроект, защищающий интересы супругов погибших участников СВО. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания, разработать законодательную инициативу поручил президент РФ на основании обращений к уполномоченному по правам человека РФ о сохранении за вдовами погибших участников специальной военной операции права пользования транспортным средством, которое они реализовывали при жизни супруга, на период оформления наследства.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Сейчас в случае гибели участника СВО-владельца транспортного средства ГИБДД снимает машину с государственного учёта, и вдова на срок не менее полугода до вступления в наследство лишается возможности пользоваться автомобилем, в том числе, для перевозки детей в образовательные и медицинские учреждения.

Проект федерального закона предусматривает механизм выдачи нотариусом свидетельства о праве пережившего супруга на временное пользование транспортным средством, которое являлось личной собственностью участника специальной военной операции.