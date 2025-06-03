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Занятие с привлечением патрульного автомобиля провела ГАИ для великолукских школьников

Дорожные полицейские встретились с детьми, которые посещают летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе средней общеобразовательной школы №12, и с использованием обучающего игрового комплекса «Зарница» и патрульного автомобиля гости организовали иммерсивное занятие по правилам дорожного движения «Соблюдай ПДД, пусть не будет ДТП!», сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки.

Фотографии: отдел Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки

Ребятам демонстрировали дорожные знаки и сигналы светофора. Разбирались и проигрывались различные ситуации на дороге. Учащиеся сами стали активными участниками занятия. Большое внимание при этом уделялось изучению жестов регулировщика, освоению модели поведения юных пешеходов с разъяснением последствий нарушения ПДД. В занятии приняли участие в общей сложности 160 человек, в том числе вожатые из среднего звена. В завершение подопечные и педагоги прошли по импровизированной аллее дорожных знаков для закрепления полученных знаний на практике.





Для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в период летних школьных каникул, формирования законопослушного и уважительного отношения к закону личный состав Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки на регулярной основе проводит такого рода профилактическую работу со школьниками, посещающими оздоровительные лагеря с дневным пребыванием в образовательных организациях южной столицы региона, заключили в ведомстве.