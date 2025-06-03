Новые правила техобслуживания и ремонта транспортных средств начнут действовать с 1 сентября

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила техобслуживания и ремонта транспортных средств для владельцев автомобилей и автосервисов, которые будут действовать шесть лет, сообщается в Telegram-канале «Объясняем.РФ».
Обновлённая версия почти вдвое короче и содержит ряд изменений. Теперь автовладельцы могут заключать договоры на техобслуживание через официальные сайты или мобильные приложения автосервисов. Это касается автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, прицепов, полуприцепов, а также их комплектующих; из требований к договору исключили обязательное указание стоимости автомобиля.
Также пересмотрен механизм возмещения ущерба — при потере или повреждении транспортного средства в автосервисе отменяется правило о двойной компенсации.
Как будет возмещаться ущерб:
Авторемонтные предприятия обязаны:
При разногласиях:
Важно знать:
Нововведения касаются только процедуры техобслуживания — добровольного ремонта и замены расходников для профилактики поломок. Не стоит путать с техосмотром — проверкой технического состояния транспортных средств на их соответствие обязательным требованиям безопасности.