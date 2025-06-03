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Новые правила техобслуживания и ремонта транспортных средств начнут действовать с 1 сентября

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила техобслуживания и ремонта транспортных средств для владельцев автомобилей и автосервисов, которые будут действовать шесть лет, сообщается в Telegram-канале «Объясняем.РФ».

Обновлённая версия почти вдвое короче и содержит ряд изменений. Теперь автовладельцы могут заключать договоры на техобслуживание через официальные сайты или мобильные приложения автосервисов. Это касается автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, прицепов, полуприцепов, а также их комплектующих; из требований к договору исключили обязательное указание стоимости автомобиля.

Также пересмотрен механизм возмещения ущерба — при потере или повреждении транспортного средства в автосервисе отменяется правило о двойной компенсации.

Как будет возмещаться ущерб:

вред жизни, здоровью или имуществу автовладельца полностью компенсируют по закону;

убытки возмещают в полном объёме — сверх неустойки (пени) по закону «О защите прав потребителей» или условиям договора.

Авторемонтные предприятия обязаны:

предоставлять полную информацию о перечне услуг и об используемых стандартах;

чётко указывать цены на запчасти и сроки гарантии;

сообщать, какой конкретно мастер будет выполнять работы, «если это имеет значение, исходя из характера услуг»;

обеспечивать доступ к актуальным правилам и контактам Роспотребнадзора;

сохранять льготы для соответствующих категорий граждан, даже при использовании автомобиля по доверенности.

При разногласиях:

автосервис обязан организовать и оплатить экспертизу по запросу клиента или самостоятельно;

если нарушения не подтвердятся, расходы возмещает инициатор проверки;

при совместном решении о проведении экспертизы затраты делятся поровну.

Важно знать:

клиенты лишаются права предъявлять претензии по явным дефектам, если не провели осмотр при приёмке автомобиля;

автосервисы могут расторгать договор и требовать компенсации убытков, если клиент отказывается заменить неисправные детали, которые предоставил сам.

Нововведения касаются только процедуры техобслуживания — добровольного ремонта и замены расходников для профилактики поломок. Не стоит путать с техосмотром — проверкой технического состояния транспортных средств на их соответствие обязательным требованиям безопасности.