←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Официально 07.08.2025 08:540 Когда псковичам начнут приходить штрафы за отсутствие полиса ОСАГО? 23.08.2025 09:400 Изменится режим работы регистрационно-экзаменационного отдела в Пскове 22.08.2025 12:280 Госавтоинспекция напомнила водителям о новом участке с односторонним движением в центре Пскова 18.08.2025 12:320 За неделю в Псковской области выявили 37 пьяных водителей 11.08.2025 15:590 Шесть человек погибли в ДТП в Псковской области за прошлую неделю 08.08.2025 17:160 «На пятой передаче»: Светофор с задержкой, ограждения от лосей и фиксация превышения скорости в потоке. ВИДЕО
 
 
 
 
 
АвтоМир / Официально

Изменится режим работы регистрационно-экзаменационного отдела в Пскове

23.08.2025 09:40|ПсковКомментариев: 0

Временный режим работы регистрационно-экзаменационного отдела в городе Пскове на улице Труда, 75, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Временный график работы:

  • Вторник - пятница: с 08:30 до 18:15. Обеденный перерыв с 12:30 до 13:00.
  • Суббота: с 08:30 до 17:00. Обеденный перерыв: с 12:30 до 13:00.

В управлении отметили, что данный режим работы является временным и будет действовать до 1 сентября 2025 года.

Напоминаем, что в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области реализована возможность получения государственных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).

При подаче заявления через Портал пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 4544 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
23.08.2025, 09:400 Изменится режим работы регистрационно-экзаменационного отдела в Пскове 23.08.2025, 07:070 Момент столкновения двух автомобилей на Рижском проспекте в Пскове попал на видео 22.08.2025, 20:000 Скорость ограничат на участке трассы М-9 «Балтия» в Псковской области 22 августа 22.08.2025, 18:160 У великолучанина конфисковали Volkswagen Passat за пьяное вождение
22.08.2025, 12:570 «Кармическое ДТП» произошло в Пскове на улице Леона Поземского 22.08.2025, 12:280 Госавтоинспекция напомнила водителям о новом участке с односторонним движением в центре Пскова 22.08.2025, 10:230 Насмерть сбившему пешехода на улице Коммунальной псковичу вынесли приговор 21.08.2025, 18:190 На участке трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 22 августа
21.08.2025, 17:080 Верхний слой асфальта на улице Максима Горького в Пскове начнут укладывать 21 августа 21.08.2025, 17:020 Власти Пскова заказали ремонт трех проездов возле многоквартирных домов 21.08.2025, 13:310 На участке дороги Пушкинские Горы – Локня начали укладывать верхний слой асфальта 21.08.2025, 10:030 Ремонт дворов проконтролировали единороссы в Великих Луках
20.08.2025, 22:400 В Пскове водитель «Опеля» врезался в маршрутный автобус на Рижском проспекте. ФОТО 20.08.2025, 21:400 Фотофакт: Продолжается строительство Северного обхода Пскова 20.08.2025, 21:200 На трех участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 21 августа 20.08.2025, 20:230 ФАС обсуждает вероятность увеличения стоимости техобслуживания автомобилей
20.08.2025, 20:010 Один человек пострадал в столкновении двух автомобилей у поворота на Родину 20.08.2025, 18:390 В ГД предложили отменить штрафы за езду по выделенкам для мотоциклов 20.08.2025, 15:000 Экс-замначальника псковской ГИБДД оштрафовали за превышение полномочий 20.08.2025, 11:220 Опубликованы фото с места столкновения «Газели» с велосипедистом в Корытово
20.08.2025, 09:500 Изменения внесут в расписание автобусов в Великих Луках на 23 августа 19.08.2025, 21:280 Три автомобиля столкнулись у Fjord Plaza. ВИДЕО 19.08.2025, 17:210 Водитель «Газели» сбил велосипедиста на улице Яна Райниса в Пскове 19.08.2025, 17:030 Две автомашины получили повреждения во время касательного столкновения на круговом перекрестке в Пскове
19.08.2025, 10:000 На улице Свердлова в Пскове установили знаки одностороннего движения 18.08.2025, 23:410 Два человека пострадали в столкновении с опрокидыванием на улице Советской Армии в Пскове 18.08.2025, 22:460 Стала известна причина тройного ДТП на улице Чудской в Пскове с участием автобуса 18.08.2025, 22:000 Два водителя пострадали в ДТП в деревне Аничково Великолукского района
18.08.2025, 21:000 На участке возле школы №2 на улице Свердлова в Пскове будет введено одностороннее движение с 19 августа 18.08.2025, 18:000 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 19 августа 18.08.2025, 17:170 Два автомобиля столкнулись около «Империала» в Пскове 18.08.2025, 14:110 Биржевая стоимость АИ-92 обновила рекорд
18.08.2025, 13:540 Псковские приставы взыскали 135 тысяч рублей за сгоревший автомобиль 18.08.2025, 12:550 Движение транспорта в псковском посёлке Силово-Медведово ограничили до 18 сентября 18.08.2025, 12:320 За неделю в Псковской области выявили 37 пьяных водителей 18.08.2025, 11:050 Ремонт европейских автомобилей в РФ подорожал за год на 26%
18.08.2025, 10:490 Сбитая на переходе в Пскове девушка получила тяжелые травмы. ВИДЕО 18.08.2025, 09:000 Продажи подержанных автомобилей в России в июле выросли на 10% 18.08.2025, 08:000 Движение на улице Вокзальной в Пскове ограничили до 30 сентября 17.08.2025, 18:200 ДТП произошло у телецентра в Пскове
17.08.2025, 17:400 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 18 августа 17.08.2025, 14:400 Новый асфальт появился на нескольких улицах в Пскове 17.08.2025, 13:000 Акцию «Водитель, пропусти поезд!» провели в Великих Луках 17.08.2025, 10:000 Два автомобиля столкнулись на улице Советской армии в Пскове
16.08.2025, 14:250 Водитель Toyota Land Cruiser погиб в столкновении с автобусом в Великолукском районе 16.08.2025, 09:201 В России с 1 сентября вдвое увеличится госпошлина за получение водительских прав 15.08.2025, 18:200 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 16 августа 15.08.2025, 11:190 «Газель» горела на улице Военный городок-3 в Пскове
15.08.2025, 09:000 Renault Logan столкнулся с автомобилем Lada на улице Чудской в Пскове 15.08.2025, 08:000 Движение на участках улицы Пожиговской и дороги в псковском Панино ограничили до конца марта 14.08.2025, 19:000 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 15 августа 14.08.2025, 17:370 Автомобиль с двумя юными пассажирами попал в ДТП в Гдовском районе
14.08.2025, 16:390 Участок улицы Ленина в Пскове перекрывают до конца недели 14.08.2025, 15:450 Водители двух автомобилей пострадали в результате ДТП в Псковском районе 14.08.2025, 13:120 Фотофакт: Закончен ремонт примыкания дороги на кладбище «Крестовское» к трассе «Р-23» 14.08.2025, 12:430 Три человека пострадали при столкновении двух машин в Пскове на Ленинградском шоссе
14.08.2025, 12:360 Водитель фургона при перестроении травмировал мотоциклиста в Пскове 14.08.2025, 08:420 На перекрестке улицы Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове не работает светофор 13.08.2025, 20:400 Автомобильное движение через железнодорожный переезд ограничат 13 и 14 августа в деревне Моглино Псковской области 13.08.2025, 20:050 Мотоциклист попал в ДТП на улице Юбилейной в Пскове
13.08.2025, 20:000 Водителя наказали за дерзкое нарушение ПДД на Четырех углах в Пскове 13.08.2025, 19:000 Ограничение скорости будет действовать на десяти участках трассы Р-23 «Псков» 14 августа 13.08.2025, 17:081 Первое после обновления разметки ДТП произошло на «кольце» улицы Инженерной в Пскове 13.08.2025, 16:130 Движение транспорта по улице Леона Поземского в Пскове ограничили до 17 августа
13.08.2025, 15:140 Введены в эксплуатацию два участка дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель 13.08.2025, 12:091 В РФ предложили ввести штрафы до 15 тысяч рублей за «иранскую тонировку» 13.08.2025, 11:150 Дерзко нарушившего ПДД в Пскове водителя BMW могут привлечь к ответственности 13.08.2025, 09:560 Дерзкий выезд BMW на встречную полосу в Пскове попал на видео
13.08.2025, 09:300 Гараж горел на улице Инженерной в Пскове 12.08.2025, 20:000 Дело о сгоревшем автомобиле будут расследовать в Великих Луках 12.08.2025, 18:400 Движение ограничат на участке улицы Леона Поземского в Пскове 12.08.2025, 17:470 Скорость движения ограничат на участках нескольких трасс в Псковской области 13 августа
12.08.2025, 17:400 Лечь на забор, въехать в храм, покорить кусты: куда врезались автомобилисты в Пскове на выходных 12.08.2025, 17:030 ДТП произошло вблизи перекрестка Рижского проспекта и улицы Народной в Пскове 12.08.2025, 16:510 Страховщики раскрыли самый аварийный возраст водителей 12.08.2025, 16:260 Четыре автомобиля столкнулись у Дома офицеров в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.