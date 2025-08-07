АвтоМир / Официально

«Шагающий автобус» прошел в Великих Луках

Акцию «Шагающий автобус» провели 8 сентября сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки совместно с обучающимися начальной школы МАОУ «Педагогический лицей», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

Цель мероприятия - предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, закрепление Правил дорожного движения среди несовершеннолетних, а также отработка практических навыков безопасного поведения пешеходов и пассажиров на пути в общеобразовательную организацию и формирование «безопасного маршрута школьника».

В акции приняли участие представитель Управления образования Администрации города Великие Луки, учителя, родительская общественность, члены ЮИД (Юных инспекторов движения) и сотрудники Отдела ПДН ОМВД России по городу Великие Луки.

Ребята прошли привычным маршрутом, пересекли проезжую часть на нерегулируемых пешеходных переходах, повторили правила движения пешеходов и ответили на вопросы инспектора. Ученики хорошо усвоили обязанности участников дорожного движения, в том числе пешеходов. Особое внимание было уделено необходимости ношения световозвращающих элементов на верхней одежде в темное время суток.

Проведение подобных мероприятий способствует формированию у детей ответственного и безопасного поведения на дорогах, что является важным шагом в снижении количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.