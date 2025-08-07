АвтоМир / Официально

В сентябре в Псковской области продолжена тенденция к снижению детской аварийности на дорогах

В сентябре 2025 года в Псковской области продолжена общая тенденция к снижению детской аварийности. Об этом сообщил врио начальника управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Андрей Калинин 15 октября в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

За сентябрь произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в которых семь детей были ранены. В прошлом году в сентябре было 17 ДТП, в которых 17 детей пострадали.

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий с участием детей являются нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств. Это неправильный выбор скорости в конкретных условиях движения, нарушение правил перевозки детей в салонах транспортных средств, нарушение правил проезда перекрестков, пешеходных переходов.