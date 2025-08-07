АвтоМир / Официально

Мероприятие «Стань заметнее» проводит полиция в Псковской области

Профилактическое мероприятие «Стань заметнее» проводят сотрудники Госавтоинспекции на территории Псковской области с 20 по 26 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД МО МВД России «Великолукский».

Фото здесь и далее: ОГИБДД МО МВД России «Великолукский»

Целью проведения данного мероприятия является стабилизация сложившейся дорожно-транспортной обстановки и снижение количества наездов на пешеходов.

Сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский» призывают водителей и пешеходов неукоснительно выполнять требования правил дорожного движения, учитывать погодные условия. Напоминают, что пешеходы при движении по дорогам вне населённых пунктов обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.