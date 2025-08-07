АвтоМир / Официально

Водительские права перестанут автоматически продлеваться в РФ с 2026 года

Автоматическое продление водительских удостоверений, действующее в России с 2022 года, завершится с 1 января 2026 года. Об этом сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

«Предусмотрено продление на три года российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Если действие водительского удостоверения истекает, например, с 31 декабря 2025 года, то оно будет действительно по 30 декабря 2028 года. Но если срок действия прав истекает с 1 января 2026 года, то автоматического продления не будет», - сказал эксперт.

Водителям, которые уже единожды воспользовались автопродлением, нужно знать дату, с которой удостоверение должно было считаться недействительным. Это необходимо, чтобы вовремя продлить права в стандартном порядке и не нарушить закон, пишет ТАСС.

«Дата указывается в самом удостоверении. Например, если срок действия прав должен был истечь 1 января 2023 года, то он продлялся с последнего дня их действия - с 31 декабря 2022 года. По 31 декабря 2025 года (три года). Значит, с 1 января 2026 года такое водительское удостоверение будет недействительно», - объяснил Зокиров.

Напомним, постановлением правительства РФ в апреле 2022 года срок действия водительских удостоверений, истекавших в 2022-2023 годах, был продлен на три года. Аналогичные решения принимались в 2023 и 2024 годах.

При автопродлении можно ездить со старыми правами, менять их не надо. Но удостоверение нужно обязательно заменить, если оно пришло в негодность (невозможно определить сведения) или поменялись персональные данные владельца. Также обратиться за новыми правами нужно, если они утеряны или похищены, у владельца изменилось состояние здоровья и появились противопоказания к управлению транспортом.

Заменить права с истекшим сроком действия можно заранее, но разрешается сделать это и позже даты истечения, главное - не управлять автомобилем с просроченными правами. За это нарушение предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей и эвакуация машины.

Срок действия водительских прав (не считая автопродления) - 10 лет.