Режим работы светофора на перекрестке улиц Инженерная и Юности в Пскове может измениться

Режим работы светофора на перекрестке улиц Инженерной и Юности в Пскове может измениться. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, предложение псковича рассмотрено 23 октября на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Пскова.

Автор обращения сообщает, что на улице Инженерной перед перекрестком с улицей Юности скапливается транспорт в левой полосе для поворота налево и разворота. Из-за встречного потока транспорта и постоянного движения через перекресток учебных автомобилей выполнить поворот налево за один цикл работы светофора часто не удается.

В обращении предлагается сделать короче зеленый сигнал по улице Инженерной при движении от Линейной в сторону улицы Труда. Это позволит завершить маневр для транспорта, который движется со стороны улицы Труда. Похожая схема действует на перекрестке улиц Поземского и Алмазной.

Техническую возможность реализации предложения оценят во время выездного заседания на перекрестке с участием представителя организации, обслуживающей светофоры. Предполагается, что разница в горении зеленых сигналов для транспорта на улице Инженерной может составить 10 секунд.