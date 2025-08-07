АвтоМир / Официально

Штрафы «за ремень», «треноги» в боксах и цветное видео. Как работают псковские комплексы фотофиксации

Как часто псковичей штрафуют за непристегнутый ремень безопасности? Зачем «треногам» нужны антивандальные боксы? Почему мобильный комплекс может выявлять превышение скорости без предупреждающих табличек? На эти и другие вопросы ответил руководитель Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП) Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Юрий Федоров в программе «На пятой передаче» на ПЛН FM. Основными темами беседы стали результативность работы комплексов фотовидеофиксации и профилактика аварийности.

- Юрий Анатольевич, добрый день.

- Добрый день, уважаемые радиослушатели.

- Юрий Анатольевич, вы в студии не в первый раз. Но тем не менее наши вопросы достаточно похожи. Видим по комментариям в соцсетях, по обращениям, что псковичи все равно не до конца понимают, как работает система фотовидеофиксации. Близится Новый год, прошло 11 месяцев, что показывают нам цифры выявленных нарушений? Хуже или лучше стало на дорогах? Или ничего не поменялось?

- Безусловно, изменения есть. Начнем с того, что комплексы фотофиксации существуют не для того, чтобы нервировать наших граждан. В первую очередь они предназначены для снижения аварийности на дорогах. Цифры статистики показывают, что общими усилиями коллектива Госавтоинспекции удается достигать наших целей - снижение количества погибших и раненых на дорогах Псковской области. В 2025 году в регионе произошло 621 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. В 2024 году этих дорожно-транспортных происшествий было 712. В этом году 66 человек погибло на наших дорогах. В прошлом году их было 91. Уменьшение есть, но случаев все равно много, это прискорбно.

И самая трепещущая для многих цифра - в прошлом году было 120 дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16 лет. В этом году уже 76, на 44 дорожно-транспортных происшествия меньше. И в прошлом году у нас погибло 6 ребят до 16 лет. В этом году 2 ребенка погибли.

Работа комплексов фотофиксации и весь комплекс мер, которые принимает Госавтоинспекция, помогают снижать количество бед, количество смертей и количество раненых на наших дорогах.

- Вернемся к цифрам выявленных нарушений с помощью комплексов. Что можно сказать?

- В этом году сотрудниками центра фотовидеофиксации вынесено более 560 тысяч постановлений. В прошлом году в основном работали комплексы - так называемые скоростемеры, которые фиксировали превышение скоростного режима. 97% выявленных нарушений как раз связаны со скоростным режимом. В январе 2025 года правительство Псковской области заключило новые контракты на аренду новых комплексов. Они более современные, имеют возможность фиксировать целый спектр дорожных правонарушений. В 2025 году на фиксацию скоростного режима приходится 89%, в отличие от прошлогодних 97%. Спектр выявляемых нарушений довольно широк: проезд перекрестков на красный сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, непристегнутый водителем и пассажиром ремень безопасности, непропуск пешеходов. Теперь комплексы дают красивую картинку по невключенным дневным ходовым огням. Спектр выявленных нарушений в разы увеличился.

- В прошлые годы были большие цифры по выявленным нарушениям. Это связано с количеством комплексов или были еще другие причины?

- Общее количество комплексов по сравнению с прошлым годом не изменилось. Но, если в прошлом году у нас было только 4 комплекса, фиксирующих «перекресток», а в этом их 8 по области. Было 2 комплекса, которые фиксировали непропуск пешеходов, на сегодняшний момент их 6 на регион.

Некий провал по количеству выявленных нарушений и вынесенных постановлений получился из-за заключения контракта в январе. Естественно, подрядчику надо было заключить договора с энергетиками, поэтому комплексы вошли в эксплуатацию в конце марта - начале апреля. Первый квартал такой был несколько провальный.

- А вообще, как вы считаете, в чем причина того, что водители массово превышают скорость? Вчерашние отличники автошкол, выезжая на дороги, начинают вдруг резко куда-то спешить, торопиться. Как вы думаете, в чем причина массового нарушения скорости?

- Я бы не сказал, что это массовое явление. Количество выявленных нарушений скоростного режима с каждым годом понижается. Об этом говорят и цифры статистики. Можно, конечно, отшутиться и вспомнить старую, даже не в этом веке придуманную поговорку: «Какой русский не любит быстрой езды?» Надеюсь, что увеличение штрафных санкций приостановит пылкость русского характера.

В Государственной Думе идут прения по поводу уменьшения порога нештрафуемого скоростного режима с 20 до 10 километров в час. Опять же, увеличение количества суммы самого штрафа. Чем можно напугать русского человека? Штрафом за допущенные нарушения, когда он растет, и когда каждый раз это бьет по карману, думаю, это несколько дисциплинирует.

- Юрий Анатольевич, у всех перед глазами изменение погодных условий. Начинается снегопад, водители начинают ездить медленнее, на перекрестках образуются заторы там, где их раньше не было. То есть понимаем, что люди аккуратненько в эти дни едут. Заметно ли это по количеству нарушений?

- Однозначно влияет хорошая солнечная погода, сухой асфальт, количество нарушений раза в два -три больше. К сожалению, пешеходы редко носят светоотражающие элементы и в основном ходят в темной одежде. В условиях тумана и дождливой погоды их плохо видно. Водители понимают, что свет фар не сильно пробивает туман. Поэтому и стараются снизить скоростной режим. Другое дело, когда выпал снежок, и сцепные качества шин меняются. Если подытожить: количество выявленных нарушений в два, в три раза меньше, чем в солнечную, нормальную погоду.

- Давайте поговорим про конкретные виды правонарушений, выявляемых комплексами, например, про ремни безопасности. Многие водители не пристегиваются, спрашивают друг у друга, где у нас стоят камеры на ремень. Они осознанно нарушают требования безопасности и заранее прорабатывают свой маршрут. Что можно по этому виду нарушений сказать?

- Вернусь к тому, с чего я начал: количество таких комплексов увеличилось. Качество картинки улучшилось. Раньше мы получали черно-белый фотоматериал. На нем нередко было трудно различить ремень безопасность у водителя или пассажира.

Сейчас мы получаем очень классную цветную картинку. По цифрам статистики и количеству комплексов, фиксирующих данный вид нарушений, увеличилось. Если в прошлом году мы вынесли более 8 тысяч постановлений, в этом году за 11 месяцев мы вынесли более 38 тысяч постановлений. Цифры статистики говорят сами за себя. Количество фиксированных нарушений увеличилось, как минимум, в 4-5 раз.

Для того, чтобы у граждан не складывалось впечатление, что они спокойно могут объезжать работающие комплексы по своим ежедневным маршрутам, мы пришли к выводу, что ежемесячно мы должны снимать функционал с определенных комплексов и перебрасывать в другие места.

В итоге у человека складывается мнение, что и предыдущая камера, возможно, еще работает, и оказывается, еще другой комплекс получил новый функционал по фиксации ремня безопасности.

- Аналогичный вопрос по фиксации непропуска пешеходов. Насколько часто встречающиеся явления с точки зрения камер фотофиксации? По ощущениям, как пешехода и водителя очень часто чуть ли не по ногам проезжают.

- У меня несколько другое мнение. В прошлом году выявлено 441 нарушение по непропуску пешеходов, в этом году их уже 3228. Комплексы работают и дают хорошее цветное видео. Водители приходят оспаривать постановления на основании картинки на сайте «Госуслуги» либо на бумажном носителе.

А мы выносим постановление после просмотра видеоматериалов. Человек приходит обжаловать, говорит, что он спокойно проехал, пешеход спокойно прошел, не было необходимости его пропускать. Мы показываем видео, после чего все вопросы снимаются. Таких комплексов у нас в прошлом году было два. На сегодняшний момент у нас их шесть: три - в Великих Луках и три - в Пскове.

- Один из последних примеров, если не ошибаюсь, такой комплекс ставили в Пскове, это перекресток Октябрьского проспекта и улицы Металлистов, где у нас были случаи наезда на людей на нерегулируемом пешеходном переходе. Сейчас там работает комплекс?

- Действительно, в этом году у нас появился новый очаг аварийности. Так называется участок автодороги протяжённостью 200 метров в населенном пункте либо километр на трассе вне населенного пункта, где в течение года произошло три и более однотипных дорожно-транспортных происшествия. В этом году в Пскове это Октябрьский проспект, 42. Если для слушателей это будет более понятно - нерегулируемый пешеходный переход между центральным офисом «Сбербанка» и автобусной остановкой.

В этом году произошло два наезда на пешеходов в апреле и один наезд в сентябре. Мы сразу подняли вопрос по поводу установки на данном участке комплексов фиксации. И федеральный закон, и наши методические рекомендации предписывают в первую очередь выставлять комплексы там, где появился очаг аварийности.

В октябре комплекс был передислоцирован на Октябрьский, 42. Мы получаем хороший эффект. С сентября месяца не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия на данном участке, при котором пострадали люди.

- Раз мы заговорили про очаги аварийности. Перекресток Северного обхода и улицы Николая Васильева. Если адресную привязку делать, улица Николая Васильева, 126. Два столкновения с разницей в два дня, 29 ноября и 1 декабря. На ваш взгляд, нужен ли комплекс на данном перекрестке? Или придется в соответствии с нормативными документами ждать, пока произойдет третий случай?

- Нет, однозначно. Мы начинаем реагировать, не дожидаясь, что произойдет третье или четвертое дорожно-транспортное происшествие. Ежемесячно в управление Госавтоинспекции собирается рабочая группа, где обсуждаются все происшествия за истекший месяц. В обсуждении участвуют руководитель Госавтоинспекции региона, сотрудники дорожного надзора, аналитического отдела, представители других служб. Комплексно обсуждаем происшествия и конкретный участок дороги, определяем необходимые профилактические меры. На любом участке дороги или перекрестке возможен целый комплекс мер.

Например, в этом году в Великих Луках мы имеем два очага аварийности. Это перекресток улиц 3-й Ударной Армии - Дьяконова и улица Дружбы, дом 19.

На улице Дружбы комплекс был установлен два года назад. В течение одного года, пока он работал, не было происшествий, в последующий год тоже. А в 2025 году этот участок опять «выстрелил», произошло три дорожно-транспортных происшествия. Администрация города Великие Луки со своей стороны принимала экстренные решения и установила здесь искусственные дорожные неровности для снижения скоростного режима. После этого установка комплекса на данном участке была уже не нужна.

Но существует перекресток, на котором невозможно установить искусственные неровности из-за работающего светофорного объекта. Мы приняли решение перенести один из комплексов, который работал на перекрестке в городе Пскове в Великие Луки, как раз на этот перекресток улиц Дьяконова и 3-й Ударной Армии.

Ситуация по перекрестку Северного обхода и улицы Николая Васильева будет обсуждаться. Возможно, будет перенос комплекса с иного перекрестка, где он фиксирует проезд под дорожный знак «Стоп», либо другое решение. В любом случае, реакция со стороны управления обязательно будет.

- Юрий Анатольевич, очень распространено мнение, что камеры существуют не для безопасности, а для зарабатывания денег. Процитирую вопрос. Человек пишет: «Правда ли, что сотрудники Госавтоинспекции сами нарушают правила дорожного движения, потому что могут убрать свои нарушения из базы, как служебных автомобилей, так и личных, в том числе автомобилей родственников?»

- Интересный вопрос. Скажу однозначно - нет. Такая практика у нас не приветствуется. Работу любого сотрудника проверяют. Во-первых, в порядке надзора нас контролируют сотрудники прокуратуры Псковской области. Иногда подвергаемся проверке по два раза в год. Во-вторых, приказом начальника УМВД России по Псковской области создана комиссия, которая не реже двух раз в месяц комиссионно собирается и проверяет все отбракованные фотоматериалы. В нее включены не только наши коллеги из Госавтоинспекции, но и в обязательном порядке входит сотрудник инспекции по личному составу.

За любое выявленное прокуратурой и вышестоящими ведомствами УМВД нарушение работники несут дисциплинарную ответственность. Не сделаю особого открытия, если скажу, что за это могут наказать «рублем» - лишением премии к празднику. Привлечение к дисциплинарной ответственности может ударить и по карману, и по репутации. Такие моменты неприятны для любого работника.

- Подытожим ваши слова: ведется контроль многоуровневый регулярный, неправомерные факты исключены. Но наши слушатели могут сказать, что просто определенные нужные номера исключены из вашей базы, поэтому не попадают не в брак. У нас же нет такого?

- Мы не являемся владельцами информационной базы, с которой мы работаем. Специальное программное обеспечение «Паутина» - собственность МВД России. В главном управлении ей занимается специальный отдел. Мы по своей воле не можем влезть в эту базу и что-либо исправить. Любые манипуляции с этим информационным продуктом требуют связи с единым центром поддержки и технической поддержки. Было бы очень глупо звонить в Москву, в министерство с просьбой: «Будьте добры, исключите мою машину из списков». Однозначно такое вмешательство невозможно.

- Будем надеяться, мы убедили всех неверующих. Про иностранцев мы с вами уже говорили во время прошлых эфиров, как с ними работают. А вот еще вопрос. Сейчас у нас такие погодные условия, когда часто на дорогах машины с грязными номерами. Допустим, под камеру фотофиксации попала машина с грязными номерами, каков порядок действий? Она тоже в брак попадает?

- Мы используем современные комплексы. По техническим характеристикам заложено 2% не распознавания государственных регистрационных знаков в связи с погодными условиями. Но даже номер, который заснежен небольшим количеством снега или покрыт значительным слоем грязи, хорошо распознается. Мы же не просто получаем картинку, а работаем с ней. Есть возможность приблизить государственный регистрационный знак с маленькой картинки, раздвинуть его на весь экран, «поиграть» яркостью, контрастом. В 99,9 процента случаев номера читаемые.

Проблема у нас возникает только в тот период, когда идет снегопад. Действительно, машины идут, особенно если они идут транзитом. Передние номера могут заснеживаться. Но, к сожалению, тогда мы вынуждены этот материал размещать в раздел «Контроль» как нечитаемый государственный регистрационный знак.

- Очень много в свое время было вопросов по поводу работы комплекса «Кордон Про М», того самого, который передвигается по федеральным дорогам и фиксирует превышение скорости. Видел ваши комментарии в соцсетях, где вы лично отвечаете на вопросы, почему же таблички, предупреждающей о фотофиксации, нет, а комплекс работает. Давайте повторим для всех еще раз. Почему не может быть предупреждения в этом случае? И вообще, как комплекс работает?

- Буквально сегодня утром я рассматривал жалобу юридического лица от компании с крупным автопарком. Зафиксирована скорость со значительным превышением более 100 километров в час. Но перед комплексом не было размещено знаков 6.22 «Фотофиксация» - фотоаппараты, как мы их называем между собой. В связи с тем, что не было этих дорожных знаков, заявитель просил отменить постановление.

В процессе разбирательства данной жалобы пришлось заняться просветительством, открыть глаза и юристу компании, что у нас существует ГОСТ Р 52 289 2014 года. Документ простым языком раскрывает глаза на всю дорожную разметку, все дорожные знаки, где и по какой причине они должны устанавливаться. Предупреждающие знаки 6.22 выставляются в городе на всех въездах совместно со знаком начала населенного пункта, на трассе за 150-300 метров до возможной работы либо стационарного, либо передвижного комплекса. Установка знака 6.22 при работе мобильного комплекса не предусмотрена.

Сами поймите: транспорт движется с разрешенной скоростью, например, 70 километров в час вне населенного пункта. Каким образом можно установить впереди и сзади знак фотофиксации? Если только взять длинные шесты длиной 150 метров и привязать к переднему капоту и к крыше сзади. И двигаясь на скорости 70 километров в час, этот знак будет передвигаться вместе с транспортным средством впереди на расстоянии 150-300 метров. А сзади он потащит тележку с таким же знаком, предупреждая, что не надо вклиниваться за этой тележкой, потому что впереди есть 150 метров некоего каната, который привязан к тому зелёненькому транспортному средству, в котором установлены средства фотофиксации.

- Последний вопрос в завершение беседы. Что бы вы назвали в качестве главного итога года в вашей работе?

- Первое - снижение аварийности, уменьшение количества погибших и раненых людей. Это основной итог работы не только ЦАФАП, а всего коллектива Госавтоинспекции, начиная от руководства управления Госавтоинспекции до рядового инспектора, который ежедневно выходит на дорогу.

Второе - очень хорошее взаимодействие с региональными органами исполнительной власти – правительством Псковской области и министерством транспорта и дорожного хозяйства. Наши предложения находят живой отклик. Любые предложения, которые поступают с нашей стороны, даже в телефонном режиме, сразу включаются в повестку.

Рабочая группа собирается, когда есть необходимость. Поддерживается оперативная связь с органами исполнительной власти и с собственниками автомобильных дорог: ГБУ «Псковавтодор» и ФКУ «Севзапуправтодор».

Третье - мы не стоим на месте. Система фотофиксации на территории Псковской области развивается. Для слушателей будет, наверное, открытием, что министерство внутренних дел поставило в регионы мобильные комплексы. Теперь они будут работать не только на машинах ГБУ «Псковавтодор», но и в патрульном автомобиле Госавтоинспекции.

Сейчас мы экспериментируем с данным комплексом. Подрядчик - завод «Симикон» из Санкт-Петербурга приехал, установил на «Хавале». Комплекс прошел тестирование на наших дорогах, сейчас ставится на балансовый учет.

Мы попробовали пойти по опыту Новгородской области. Кто ездил в Новгород, видел большое количество антивандальных ящиков. «Псковавтодор» в конце ноября закупил и установил два экспериментальных антивандальных бокса для комплексов на автодорогах Порхов - Успенье и Псков - Гдов. Если они себя хорошо покажут, закупки будут продолжаться. Они не требуют присутствия человека. Утром сотрудник ГБУ «Псковавтодор» приехал, установил внутрь комплекс и спокойно поехал работать на другой участок с треногой. Вечером либо через сутки он приезжает, вытаскивает этот комплекс из ящика, ставит его на зарядку. Мы не стоим на месте. Мы берем опыт из других регионов и шагаем в ногу со всей России.

Беседовал Денис Бахтин