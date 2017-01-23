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АвтоМир / Происшествия

В Красногородске из сарая совершена кража мопеда

05.03.2019 14:39|ПсковКомментариев: 0

На территории Псковской области отмечены факты хищений двухколесных транспортных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД региона.

По имеющимся данным, в поселке Дедовичи в период с 3 по 4 марта с лестничной площадки дома по улице Октябрьской свободным доступом похищен велосипед. В этой краже подозревается безработный судимый житель Дедовичского района 1987 года рождения. Похищенное изъято. Проводится проверка.

В поселке Красногородск с 3 по 4 марта из незакрытого сарая у дома по улице Велейской свободным доступом совершена кража мопеда. В результате проведенных полицейскими мероприятий установлена личность подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Это ранее судимый за кражу местный житель 1988 года рождения. Похищенный мопед обнаружен и изъят. Возбуждено уголовное дело.

Еще две кражи велосипедов в марте зарегистрированы в Пскове и Псковском районе. Проводится расследование.

В этой связи полиция напоминает гражданам о необходимости принятия соответствующих мер для обеспечения сохранности своего имущества.

Теги: #кража #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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