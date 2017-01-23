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Нетрезвые водители повторно задержаны в Пскове, Великих Луках и Порхове

В ходе проведенных мероприятий в Пскове, Великих Луках и Порхове дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В областном центре ночью 17 марта на улице Коммунальной стражи порядка остановили легковушку «Киа», которой управлял нетрезвый 45-летний пскович.

В Великих Луках 17 марта дорожные полицейские выявили несколько нетрезвых водителей. Так, ночью на улице Вокзальной был остановлен автомобиль «Мицубиси», которым управлял горожанин 1993 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Нетрезвый великолучанин, 1996 года рождения, ехал по Октябрьскому проспекту на «Опеле». У дома по улице Дальней полицейские остановили «ВАЗ-2110». За рулем находился нетрезвый 24-летний молодой человек. А утром 17 марта по улице Островского на «ВАЗ-21099» следовал еще один великолучанин 1988 года рождения, который тоже был в нетрезвом виде.

Ночью 17 марта в Порхове у дома по улице Виноградова полицейские остановили «Фольксваген». Выяснилось, что за рулем иномарки находился нетрезвый 37-летний местный житель. По данным фактам ведутся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.