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АвтоМир / Происшествия

Водителя с «букетом» нарушений ловили сотрудники ДПС в Пскове. ВИДЕО

01.04.2019 18:32|ПсковКомментариев: 0

В Пскове 31 марта около 2 часов 30 минут ночи у дома №39 по улице Труда нарядом отдельной роты ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Пскову была предпринята попытка остановки автомашины «Опель Астра». Однако водитель проигнорировал законное требование полицейских и продолжил движение в сторону улицы Звездной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, инспекторы ДПС организовали преследование иномарки.

 

 

Преследование проходило по улицам Труда, Звездной, Инженерной, Вокзальной, Октябрьскому проспекту, улице Металлистов. У дома №8 по улице Металлистов «Опель» остановили, а водителя задержали. Им оказался мужчина, 1983 года рождения, у которого имелись явные признаки опьянения. Между тем, гражданин от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

В отношении водителя возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения РФ), дважды по статье 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора), части 2 статьи 12.25 (не выполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства), части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (не выполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (управление транспортным средством без страхового полиса ОСАГО).

Источник: Псковская Лента Новостей
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