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В Острове сотрудники полиции задержали нетрезвого водителя на «Опеле»

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Острове установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 8 апреля около 18 часов у дома по улице Шумейко полицейские остановили автомобиль «Опель». Выяснилось, что иномаркой управлял 36-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.