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В Псковском районе любителя «нетрезвой» езды на 3 года лишили прав

Прокуратурой Псковского района Псковской области поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Псковского района. Приговором судьи Псковского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (Управление автомобилем, либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в суде установлено, что подсудимый ранее привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, ему назначалось наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 8 месяцев, однако мужчина должных выводов для себя не сделал и вновь управлял автомобилем в состоянии опьянения. Его неправомерные действия пресечены сотрудниками ДПС.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде обязательных работ с лишением права управления всеми видами транспортных средств на срок 3 года. Приговоры суда вступили в законную силу.