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В Дновском районе произошло ДТП со съездом с дороги

16 апреля в Дновском районе в 13.20 на автодороге Выскодь - Морино в деревне Межник водитель автомобиля «ВАЗ-21083», на закругленном участке дороги не справился с управлением, съехал с проезжей части дороги в левый по ходу движения кювет, где совершил опрокидывание с последующим возгоранием транспортного средства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, за рулем автомобиля был мужчина 1980 года рождения.

В результате ДТП водитель получил незначительные травмы.