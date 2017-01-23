Происшествия

Жителя Псковского района будут судить за избиение жены

Лишение свободы на срок до трех лет грозит жителю Псковского района за избиение своей супруги. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области, в ходе дознания было установлено, что во время совместного проживания у 64-летнего жителя Псковского района и его супруги и ранее периодически происходили конфликты на бытовой почве.

В начале июля 2019 года в вечернее время между супругами по месту их жительства в деревне Похвальщина Псковского района на почве личной неприязни возникла очередная словесная ссора, в ходе которой мужчина подошел к жене и умышленно нанес ей удар кулаком в область туловища. В результате пострадавшая получила перелом ребра, а также кровоподтек в поясничной области.

Прокурор Псковского района утвердил обвинительный акт в отношении жителя Псковского района, который в ходе конфликта причинил супруге вред здоровью средней тяжести. Уголовное дело направлено в Мировой суд Псковского района для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 112 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.