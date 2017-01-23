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Безработный великолучанин угнал «Шкоду», чтобы «просто покататься»

В Великих Луках пытались угнать «Шкоду». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, 9 сентября в павильоне ремонта телефонов на проспекте Гагарина неизвестный с помощью палки украл ключи от автомобиля «Шкода», затем транспортное средство угнали.



Спустя несколько часов полицейские обнаружили машину на улице Торфобрикетная, а также установили подозреваемого. Им оказался безработный молодой человек 1995 года рождения. С его слов, автомобиль он украл, чтобы просто покататься.



По данному факту возбуждено уголовное дело.