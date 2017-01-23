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Псковичка попалась на краже продуктов с витрины

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал женщину, которая совершила хищение из магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, сообщение о краже поступило 28 сентября около 15:40 из магазина на улице Труда.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 33-летнюю местную жительницу, которая взяла с витрины продукты питания на сумму более 700 рублей и попыталась скрыться, не расплатившись за товар.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.