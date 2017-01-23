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В Псковской области задержаны пьяные водители-рецидивисты

Сотрудниками Госавтоинспекции региона установлены водители, повторно севшие за руль нетрезвыми. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. Так, 25 октября около 19.10 дорожные полицейские у жилого дома деревни Борисенки Себежского района остановили для проверки документов «ВАЗ-21100». Выяснилось, что мужчина, управляющий транспортом, находился в состоянии опьянения. А также установлено, что ранее, 52-летний житель деревни, уже привлекался к ответственности за подобное правонарушение.

26 октября около 14 часов дня на 1 километре автодороги Псков-Кебь, на территории Псковского района, внимание инспекторов ДПС привлек автомобиль «ГАЗ-3302». За рулем находился мужчина, 1972 года рождения. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение, однако, это не помешало ему сесть за руль «под градусом» повторно.

По данным фактам полицией проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.