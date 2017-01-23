АвтоМир / Происшествия

Псковские дорожные полицейские остановили пьяную автоледи из Петербурга

В ходе проведенных мероприятий в Пскове, Великих Луках и Пушкиногорском районе дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в областном центре 25 ноября, около 15:00, на улице Народной стражи порядка остановили для проверки автомобиль Ford Focus, которым управлял нетрезвый 44-летний пскович.

Кроме того, в тот же день, около 12:00, по дороге Пушкинские Горы - Крылово Пушкиногорского района на иномарке Daewoo Nexia следовала жительница Санкт-Петербурга, 1983 года рождения. Как оказалось, и она употребляла спиртное перед тем, как сесть за руль. По данным фактам полицией ведутся проверки.

Напомним, что, в соответствии со статьей 264.1 УК РФ, пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.