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Женщина выпала из окна девятого этажа, встала и ушла. ВИДЕО

Жительница города Излучинск Ханты-Мансийского автономного округа упала из окна девятого этажа, после чего встала и пошла, сообщают СМИ.

На опубликованном в соцсетях ролике (его сделал очевидец произошедшего) видно, что женщина падает с высоты в сугроб. Через несколько секунд она встает и уходит. Как пишет Югория, в последствии она все-таки попросила соседей вызвать скорую. В экстренных службах отметили, что выпавшей из окна женщине помог выжить не только снег, но и верхняя одежда, которая была на ней в момент падения.

По данным Лента.ру, сейчас девушка находится в реанимации Нижневартовской окружной больницы, врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Следственный комитет инициировал проверку.