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Пьяного автоугонщика задержали росгвардейцы на дороге Остров - Новоржев

Автоугонщика задержали росгвардейцы 8 марта в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В правоохранительные органы поступило сообщение от жителя города Острова об угоне принадлежащего ему автомобиля «Лада Приора». Информация незамедлительно была передана экипажу группы задержания вневедомственной охраны, который находился на маршруте патрулирования.

Росгвардейцы и сотрудники ГИБДД обнаружили автомобиль и остановили его на дороге Остров - Новоржев, водитель задержан. За рулем находился 32-летний местный житель, у которого были явные признаки алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательства гражданин был передан сотрудникам полиции.