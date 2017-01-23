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Водителя «пятерки» в Дедовичах поймали пьяным за рулем второй раз

В Дедовичах дорожной полицией в ходе проводимых мероприятий установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Так, утром 18 июня в поселке Дедовичи у дома по улице Бундзена стражи порядка остановили для проверки автомобиль «ВАЗ-21053». Выяснилось, что этой легковушкой управлял местный житель, 1966 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина дал признательные показания. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.