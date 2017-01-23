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Великолукский подросток получил условное наказание за кражу велосипеда

Несовершеннолетний житель Великих Лук обвиняется в участии в угоне транспортного средства группой лиц по предварительному сговору, а также хищении велосипеда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Подсудимый в полном объеме признал вину в совершении инкриминируемых ему преступлений и активно способствовал расследованию.

29 мая в отношении него Великолукский городской суд вынес обвинительный приговор, которым подросток признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 166 УК РФ и частью 1 статьи 158 УК РФ. Обвиняемому назначено наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы условно. Приговор пока не вступил в законную силу.