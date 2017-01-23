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Житель Пустошкинского района задержан за попытку угона двух ВАЗов

В Пустошке полиция по «горячим следам» установила молодого человека, который пытался совершить угоны двух автомобилей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, в ночь с 24 на 25 июня неизвестный попытался завладеть автомашиной ВАЗ-21074, припаркованной у дома по улице Ращупкина. Однако владелец легковушки заметил неладное, и незнакомец поспешно скрылся. Позже на улице Октябрьской в Пустошке он совершил еще одну попытку угона. На этот раз его внимание привлек ВАЗ-21099. Злоумышленник разбил стекло автомобиля, и в этот момент на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые и задержали подозреваемого, находившегося в нетрезвом состоянии.

Им оказался житель Пустошкинского района 2001 года рождения. Он пояснил, что намеревался на чужом автомобиле съездить к себе домой в деревню Костьково.

В настоящее время в рамках возбужденных уголовных дел проводится расследование. У фигуранта, несмотря на возраст, уже и ранее были проблемы с законом, добавили в ведомстве.