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Отлетевшее от «Ауди» колесо повредило псковский автобус. ФОТО

Отлетевшее от «Ауди» колесо повредило автобус в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД Пскова, ДТП произошло 26 июня в 17.20 у дома 27 по улице Розы Люксембург.

В автомашине «Ауди 80» под управлением мужчины 1971 года рождения во время движения произошел обрыв левого переднего колеса, которое отлетело в автобус «Вольво» под управлением мужчины 1984 года рождения.

Автомобили получили технические повреждения. Пострадавших нет.

Автобус «Вольво» принадлежит ГППО «Псковпассажиравтотранс», работал по маршруту №2.

Фотографии предоставлены отделом ГИБДД по г. Пскову