АвтоМир / Происшествия

ВАЗ-2110 горел в Пскове на площади Ленина

ВАЗ-2110 горел в Пскове на площади Ленина, у дома №1. Об этом сообщил очевидец.

Возгорание ликвидировали без привлечения пожарной службы.

Тем не менее на место происшествия прибыл пожарный расчет.



