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Пскович обнаружил на своем автомобиле нацарапанные рисунки

Пскович обнаружил на припаркованном автомобиле нацарапанные рисунки. Фотографии размещены в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте». Фотографии сделаны во дворе одного из домов на Рижском проспекте.

Выложивший фотографии пользователь уверяет, что парковался с соблюдением всех правил: «поперек не парковался, проезд не перекрывал».

Большинство комментаторов сходятся во мнении, что это детская шалость, фантазируют по поводу возможных наказаний, в основном, телесного свойства.

Также в комментариях советуют искать виновного и обращаться к родителям за компенсацией.