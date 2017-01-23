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До 5 лет тюрьмы грозит молодому человеку из Новосокольников за угон ВАЗа

В угоне автомобиля обвиняется 19-летний житель города Новосокольники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В ходе расследования установлено, что около 4.00 25 мая обвиняемый, обнаружив на улице Бабахина незапертый автомобиль ВАЗ-21074, решил на нем покататься. С этой целью он проник в салон транспортного средства и завел его двигатель оставленным ключом зажигания.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Новосокольнический районный суд. Санкция части 1 статьи 166 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.