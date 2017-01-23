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Бункерный контейнер проволокли по дороге в Пскове с помощью «Лады Ларгус». ВИДЕО

В Пскове работники подрядной организации протащили тяжелый контейнер-бункер по дороге с помощью легкового автомобиля «Лада Ларгус». Видеозапись прислал в редакцию Псковской Ленты Новостей читатель Максим Любичанковский. Она была сделана 29 июня на дороге у кладбища «Орлецы».

По мнению автора видео, сотрудники организации создали опасность для жизни и здоровья других участников дорожного движения и могли нанести ущерб дорожному покрытию.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении городского хозяйства администрации Пскова, инцидент произошел по вине сотрудников ООО «Гепард», ответственного за содержание городских кладбищ, в том числе кладбища «Орлецы».

В УГХ сообщили, что видеозапись получили практически сразу. Проведено комплексное обследование дороги, по которой протащили крупногабаритный контейнер, дефектов и следов повреждения дорожного покрытия не выявлено.

При этом контейнеры для уборки предоставляет регоператор по заявкам УГХ, и их самовольное перемещение недопустимо. Волочение контейнера осуществлялось по собственной инициативе рабочими ООО «Гепард». С руководством подрядной организацией проведена серьезная разъяснительная работа как о недопущении порчи муниципального имущества (дорога), так и имущества третьих лиц (регоператора).

ООО «Гепард» не обращалось в управление городского хозяйства по вопросу необходимости установки контейнера на иное место, хотя, если бы такая просьба поступила, она была бы выполнена.